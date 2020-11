La Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasó luego de casi ocho meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) al Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO). En diálogo con Martín Berrade desde la capital del país, la periodista de América y Radio Nacional, Lourdes Marchese, explicó cómo se vivió este tiempo en CABA y qué cambió para estar en una situación de "nueva normalidad".

"Más allá de que ahora se pasa al distanciamiento, ya había una apertura bastante amplia", remarcó Marchese y recordó que el 20 de marzo cuando Alberto Fernández decretó por primera vez la cuarentena "en las calles no circulaba nadie". "Marzo y abril fueron bastante cerrados, a partir de mayo se empezó a abrir más la ciudad", señaló.

"En la Ciudad de Buenos Aires ya se vive una nueva normalidad, con protocolos y distanciamiento".

A partir de la llegada del DISPO, por ejemplo, los bares están habilitados a atender tanto en el exterior como en el interior. Previamente, solo se podían ocupar mesas al aire libre.

Sin embargo, el cambio más trascendente es la vuelta de los chicos a las escuelas. Si bien las clases se venían dictando de manera virtual, desde ayer "salís a la calle y ves un montón de familias con chicos que han vuelto a clases", contó una de las autoras del libro 'Los Arrepentidos'. "Se están implementando protocolos para que todos puedan volver y no solo grupos reducidos. Igualmente no es obligatorio, aquel que no quiere puede seguir con clases por Zoom", destacó.

Los efectos en el comercio de todos estos meses fueron innegables. "En Palermo es donde más se ve el cierre de locales gastronómicos que no aguantaron tantos tiempo cerrados. Si bien empezaron a trabajar con el delivery, que creció muchísimo y se ve, pero los locales no podían sostenerse y no es lo mismo la venta take away que en el local, con la gente que consume, que deja propina, es distinta la metodología", detalló Lourdes Marchese.

"En Avenida Santa Fe hay muchísimos locales con el cartel de se alquila".

¿A qué se debió que en ningún momento el sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ningún momento haya colapsado? Al respecto, la periodista relató: "Acá cuando más se abrió fue cuando más casos tuvimos, parece al revés, pero se fue corriendo la curva. Al estar aislados no circulaba el virus, al abrirse lugares la gente empezó a circular al igual que el virus". "El sistema de salud ha funcionado muy bien porque el ministro (Fernán Quirós) lo ha llevado muy bien desde el principio y se puso al hombro la pandemia". Afirmó que la buena administración de la "ha generado que la curva se mantenga, no ha bajado demasiado pero tampoco subió. Eso hizo que no colapse el sistema de salud".

Si bien ahora se permiten reuniones de hasta 10 personas en espacios abiertos, preocupan, al igual que en el resto del país, las fiestas clandestinas, sobre todo considerando la cercanía de Navidad y Año Nuevo. Marchese indicó que se calculan unas "1.500 fiestas clandestinas por fin de semana entre CABA y Gran Buenos Aires".