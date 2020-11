Emilia Miselli tiene 29 años y luego de 10 años de estudio logró recibirse de Médica Veterinaria.



Cursó su carrera en la Universidad de La Pampa, en la localidad de General Pico, pero en el mes de mayo tuvo que volverse a Esquel.

"Me volví a Esquel porque allá estaba muy sola; cuando tuve la posibilidad me vine y no sabía que iba a pasar. Me quedaban cuatro materias, pero por suerte me dieron la posibilidad de estudiar"