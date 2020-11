La semana pasada ocurrió un aberrante hecho en la ciudad de Puerto Madryn, donde una chica de 14 años fue asesinada, causa por la que ya hay un detenido con 4 meses de prisión preventiva.

En ese marco, el Crio. Gral. Miguel Gómez, jefe de la Policía del Chubut, explicó: "Producto de este hecho, Policía comienza distintas maniobras investigativas y procederes. En principio se logró la detención de una persona, que hasta aquí le cabe el principio de inocencia pero tendría mucho que explicar en el marco de la investigación".

"Hoy por hoy, Policía está colaborando con la recolección de evidencias y siguiendo el lineamiento del fiscal. Se ha iniciado un proceso que llevará su tiempo, en el que casi con seguridad, la fiscalía pretenderá llevar a este sujeto a un juicio oral y público acusándolo de este lamentable homicidio", agregó Gómez.

Sobre el vínculo entre el agresor y la víctima, el jefe de Policía indicó: "Con la víctima no, sino con la hermana. Pero son cuestiones a las que no me quiero referir, porque podría sensibilizar a la familia. Lo concreto es que esta persona es mayor de edad y, aún en este principio de inocencia que está vigente, tiene mucho que explicar a las autoridades judiciales".

Por último, comentó cómo se hizo la detención: "La detención se hizo en el lugar donde la persona trabajaba, que es una despensa. Al cual se dirigió a seguir su actividad laboral después de haber hecho este lamentable homicidio y haberse dado en fuga de la vivienda".