Ariel Molina dejó su cargo como asesor del gobernador, Mariano Arcioni, y volverá a asumir la intendencia de Corcovado que dejó a principios de junio. Aclaró que no hubo ningún problema con el gobierno provincial: "Estoy muy feliz de haber ocupado el cargo que ocupé y el gobernador no quería que me venga, quería que siga trabajando a la par de él".

"Tenía muchos mensajes de vecinos pidiéndome que regrese, porque Corcovado no es lo mismo que era cuando yo estaba acá, se vino totalmente abajo. Las únicas obras que siguieron son las que yo dejé en marcha", afirmó 'Tapado'. Sostuvo que Angélica Utrera, la presidenta del Concejo Deliberante que asumió como intendenta, "no tiene la misma manera de trabajar que la mía, no hubo gestión hacia afuera".

Consideró que no aprovechó la posibilidad de tenerlo en Rawson para gestionar: "Los primeros 10 días que me fui hablábamos por teléfono, después dio un giro inesperado la relación". Asimismo, Molina aseveró que fue denunciado falsamente: "Empezó a ir al Concejo Deliberante a decir barbaridades y mentiras mías y de mis coordinadores. Va a tener que ir a la justicia a demostrar lo que ella dice".

"Me cansé de escuchar barbaridades y mentiras de mi persona, la semana que viene voy a ir a la justicia a hacer la denuncia penal y también los coordinadores que fueron ensuciados por la señora", enfatizó quien en los próximos días volverá a asumir como mandatario. "Tendrá que pagar por los daños que causaron sus dichos", insistió.

Dejó en claro que Utrera "tiene que volver al Concejo Deliberante, la ley lo dice así y no me voy a oponer, al contrario. Pero no me voy a dejarme ensuciar como me ha ensuciado y quiero que demuestre en la justicia las cosas que dijo de mi persona". "Todos conocen quien soy, lo que hice en Corcovado, agarré un municipio fundido y dejé un municipio que para mí es el mejor de la provincia del Chubut", subrayó.

"A ella no la votaron para el cargo de intendente y yo volví a hacerme cargo de la gente que me votó".

Por último, Ariel Molina sostuvo que su paso por el gobierno provincial fue "totalmente positivo". "Sabemos que estamos en falta con el tema de los sueldos, pero la provincia siempre siguió trabajando para todos los chubutenses", indicó.

En el mismo orden, resaltó: "Estamos haciendo en toda la provincia 986 viviendas. Son familias chubutenses que van a tener el techo propio, eso a veces no se ve y se ve que no estamos al día con los sueldos" . "Nosotros trabajamos para toda la gente y no solo para el empleado público. Sigo trabajando codo a codo con el gobernador, por más que me vine acá voy a seguir trabajando para ayudarlo a sacar esta provincia adelante", cerró.