A tres años del asesinato de Rafael Nahuel, retomarán las pericias balísticas

Desde el 25 de noviembre de 2017 a la fecha, poco se avanzó en la causa que investiga el asesinato de Rafael Nahuel. Ahora, a tres años de su muerte, volverán a realizar la pericia balística para intentar echar luz sobre quién fue el autor del crimen.

El joven de 22 años fue asesinado en el predio que ocupó la comunidad Lafken Winkul Mapu pocos meses antes del hecho. Rafael había llegado al lugar a acompañar a sus familiares y en medio de un enorme despliegue de fuerzas de seguridad, recibió un disparo que terminó con su vida.

En junio de 2018, una pericia realizada por Roberto Nigris, Karina Uribe y la experta en criminalística Silvia Bufalini, determinó que el arma que disparó la bala que asesinó a Nahuel pertenecía a Francisco Javier Pintos, miembro de Albatros, el grupo especializado de la Prefectura Naval.

Unos meses más tarde, en enero de 2019, el juez federal Leónidas Moldes procesó a otros cuatro integrantes del grupo Albatros: Juan Obregón, Sergio García, Sergio Cavia, Carlos Sosa, señalando que habían incurrido en el delito de "homicidio agravado en legítima defensa", interpretando que el asesinato de Nahuel sucedió en el marco de un enfrentamiento, pero la Cámara Federal de Apelaciones dictó la falta de mérito a los demás prefectos.

En febrero de este año, la Cámara de General Roca también determinó la falta de mérito de Pintos, principal acusado como autor material del asesinato, debido a que una segunda pericia realizada no coincidió con el primer resultado.

Ahora, a tres años de su asesinato, volverán a hacer las pericias balísticas para intentar determinar quién disparó el arma homicida. “Esperamos que en pocos días retomen las pericias que habían quedado suspendidas por la pandemia”, explicó a ANB el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Sebastián Feudal.

Feudal sostuvo además que “estamos en una meseta de la que pareciera que no se puede salir: teníamos una pericia que confirmaba que era Pintos el autor del disparo, pero el juez Gustavo Villanueva, no me explico por qué, ordenó una nueva investigación que no coincidió con la primera y nos hizo quedar en la nada otra vez”.

El abogado remarcó que “a tres años y sin respuestas, siguen vinculando la muerte de Rafel con una hipótesis de ocupación ilegal, un hecho de menor relevancia al lado del asesinato en el que está vinculado el Estado”.

“La muerte de un hijo siempre resulta dolorosa para los padres, pero en este caso está agravado por el manoseo político y judicial que hubo desde el primer momento”, finalizó Feudal. (ANB)