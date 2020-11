Los pasajeros que llegan en avión a Esquel, tienen dos alternativas para viajar desde el aeropuerto a la ciudad: remises o colectivos.

En ese marco, un grupo de taxistas que tenía reservas fue al aeropuerto, pero no los dejaron ingresar.

"Queremos que sea parejo. Tenemos el auto habilitado para trabajar con la gente y tenemos que estar en igualdad de condiciones", expresó Matías Antieco, uno de los trabajadores.

Por su parte, Omar Silva, expresó: "Se están tirando la pelota unos a los otros y no nos dan respuestas. No pedimos que nos dejen entrar donde hay aglomeraciones. Pedimos que nos dejen en nuestra parada, afuera. Cumplimos con todos los protocolos que nos pidió el municipio. Incluso veíamos taxis de otras ciudades. No vemos por qué los taxis de Esquel estamos impedidos en hacer nuestro trabajo".