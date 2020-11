Sonidistas: ocho meses sin poder trabajar y sin salida a la vista

Gastón Colinecul abordó en diálogo con Red43 la compleja situación de los sonidistas. Se trata de uno de los sectores más golpeados por la pandemia ante la suspensión de eventos sociales y llevan casi ocho meses sin apertura a la vista.

"Fuimos el primer gremio en quedar fuera de toda actividad a mediados de marzo, no se ha vuelto y no veo una vuelta cercana", sostuvo Colinecul. "Del municipio no tuvimos ayuda, hubo dos aportes de 15 mil pesos de Cultura de Nación, pero no alcanza", agregó.

Aseguró que "en lo que a sonido se refiere tenemos una temporada alta que va desde esta época, octubre-noviembre, hasta marzo". "Venimos del año pasado con el hantavirus donde tuvimos el primer palazo y con el tema de la pandemia mi último trabajo fue a mediados de marzo", graficó Colinecul.

En este sentido, aclaró que las ayudas "hay que ver cómo y a quién" se otorgan: "Detrás de un evento social tenés al DJ, decoradores, catering, seguridad, el fotógrafo, el cámara, el que alquila la vajilla. Esa gente hoy está igual que el sonidista sin poder trabajar". "Habría que ver de dar un paliativo con las responsabilidades. Desde que se decretó la pandemia a hoy tuve que seguir pagando monotributo, ingresos brutos, luz, gas y el ingreso claramente no es el mismo", consideró.

Al respecto, comentó: "En El Bolsón y Trelew han armado asociaciones para realizar estos petitorios. En Esquel no tengo conocimiento de que se haya dado eso, quizás porque somos pocos los que nos dedicamos a sonido". Sin embargo, evaluó que "si juntamos todos lo que enumeraba sin dudas seremos muchos".

Dejó en claro además que desde su óptica no hay una vuelta cercana al trabajo. Analizó que "si no hubo actividad cuando no teníamos casos y estábamos en una fase 5 tranquilos", ahora que los contagios de Covid en Esquel aumentaron es más difícil que se permitan más actividades.

Por otra parte, se refirió a la compleja situación de la radio FM Patagonia 98.5 que dirige. Explicó que la situación "afecta como todos. El cierre de los comercios hizo que la publicidad se cayera y un medio como este vive de la publicidad". "Estamos haciendo un esfuerzo para sostenerla", remarcó Gastón Colinecul.