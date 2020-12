“El rugby es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el rugby. Yo me equivoqué y pague, pero la ovalada, la ovalada, no se mancha”.

No creo que Pablo Matera tenga, dentro de unos 15 o 20 años, un partido despedida en el rugby en un colmado estadio de Vélez ante los All Blacks y que con micrófono en mano, señale esto ante el mundo.

Esto no va a pasar ni en los sueños de nadie.

Este equipo tuvo la gran posibilidad de enamorar a la gente, tras la histórica victoria ante los All Blacks, pero una semana más tarde tiraron todo por la borda. Y por más que hablen, filmen videos y reconozcan un supuesto error. Ya es tarde. Es más, no se equivocaron, lo más triste es que no se equivocaron, piensan así. No tuvieron el tacto suficiente para darse cuenta de lo que estaba pasando en el mundo del deporte.

No tenían la obligación de homenajear al más grande. Pero ya que no hiciste nada, no te pongas a justificar lo que no hiciste. Y para colmo, muchos de estos jugadores no resisten un archivo. Y la gente se lo hizo saber.

Viven en una burbuja y eso es lo más triste. Y no hablamos de las burbujas en las cuales se dividió la provincia en plena pandemia. Vive en otra realidad. Lleno de opulencia y miseria.

Una pena, una verdadera pena.

Igual lo que sorprende es la reacción de la UAR, al querer castigar al capitán y a dos jugadores del plantel por xenófobos, racistas, clasistas.

¿La UAR nunca se dio cuenta de que tipo de jugadores tenía Los Pumas?

Vamos. Somos grandes. No nos chupamos el dedo.

La UAR es tan culpable como este grupo de jugadores que con su fuerza se llevan todo por delante. Pisando la historia y sin importar el dolor ajeno.

¿Vale la pena levantarse de madrigada para ver a estos muchachos en el último encuentro del Tri Nations? Por mi parte… no.

Lo que si hice, y con mucho orgullo lo digo, fue levantarme a las 4 de la mañana en aquel invierno de 1979 (cuando ninguno de los que hoy son Pumas habían nacido) para ver precisamente a Maradona, junto con Ramón Díaz, Barbas y Calderón.

Y esto que sucedió durante el fin de semana, y sobre todo en las últimas horas, me produce una doble pena, porque yo que se hay gente del Rugby, sobre todo en Esquel, que por nada del mundo avalan estas actitudes.

Me da pena, y pongámosle nombre y apellido, Juan Cruz Lagos; quien hace un esfuerzo enorme para que el Esquel Rugby Club sea una institución inclusiva, un club modelo, de ejemplo a seguir.

No creo que Los Pumas Classic, quienes han venido varias veces a esta ciudad se sientan identificados con estos Pumas.

Y además, para colmo, aparece Federico Wegrzyn, quien está haciendo sus primeros “pininos” junto a este plantel.

Federico, analízalo. Tal vez sea sano para vos, dentro del crecimiento de tu carrera deportiva, que des un paso al costado de este seleccionado. Tal vez sea por el bien tuyo. Seguramente tendrás más oportunidades. No vale la pena ser compañero de un plantel, cuyos referentes son xenófobos, clasistas, racistas.

Aguantá a que se depure un poco. Volvé con otro entrenador y, si posible, con otros dirigentes de la UAR.

No vale la pena. Fuiste parte de un plantel que le ganó a los All Blacks una vez en la cancha. El sábado fuiste testigo de un hecho que muestra que los All Blacks, no solamente son campeones del mundo en el deporte, que tanto amas. Son campeones del mundo de la vida y este es el mejor trofeo que puede haber.