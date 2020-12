El epidemiólogo Emiliano Biondo fue consultado esta mañana sobre la situación referida a la ocupación de camas en el Hospital de Esquel. Al respecto, el especialista llevó tranquilidad pero advirtió que eso no debe ser motivo para relajar las medidas.

"El hospital en este momento está bien, no está saturado, pero no hay que tomar ese indicador como medida de riesgo", precisó. "Cuando eso sucede no hay más que hacer, cuando se saturan las camas de terapia intensiva, cuando empiezan los fallecimientos se desborda y es inevitable", explicó.

Por ese motivo, Biondo resaltó que "cada habitante tiene que tomar medidas en este momento, no hay que esperar a que no pueda entrar una sola persona más en terapia con respirador".

Actualmente, la mayoría de las personas contagiadas son jóvenes, indicó el epidemiólogo: "No ha afectado a los mayores pero esto rápidamente se dispersa". "En toda la región tenemos 12 camas de terapia intensiva con respirador entre sector privado y público y eso es para una cobertura de 100 mil habitantes que es nuestra población de referencia", subrayó.