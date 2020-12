La concejal del PJ, Lis Aguirre, expresó sus motivos para no dar quórum en la sesión de hoy del Concejo Deliberante. La ausencia de los 4 ediles opositores provocó que no haya quórum y de esta manera no se pudo tratar el Presupuesto 2021.

Luego de más de 3 horas de reunión en comisión y con una sesión que se pospuso un par de veces, finalmente llegó la última hora: 18:30. Pero Aguirre, María Martínez (Frente Vecinal), Valeria Saunders (Chubut al Frente) y Hernán Alonso (Por Esquel), se retiraron.

En este sentido, la concejal justicialista explicó: "Trabajamos hoy como me hubiese gustado que trabajemos siempre. Discutimos por primera vez varias cuestiones de modificación del código tributario, de la tarifaria". "Hay modificaciones que habría que pedirle a la asesora legal al Ejecutivo municipal que nos diga por qué se modificaron", señaló.

"Acompañé la aprobación del código tributario, la tarifaria pero sí me queda para charlar de nuevo porque en estas condiciones no podría dar mi voto positivo al Presupuesto", afirmó. "Me interesaría que seamos coherentes con lo que se les viene planteando a los vecinos desde que se los recibió en el gimnasio municipal el 9 de diciembre", detalló seguidamente

"Estos fueron mis argumentos, el resto de las ordenanzas yo las acompañé. Cuando hoy a la mañana charlamos con los vecinos que volvieron a venir solicitando que se los tenga en cuenta a la hora de tratar el Presupuesto yo les dije que sí . Le pregunté al presidente si íbamos a tener alguna opinión de los vecinos a tener en cuenta a la hora de modificar el Presupuesto y me dijo que no. Que había una partida creada para tal fin y que se mantenía en esa postura", detalló Aguirre.