El 31 de diciembre finaliza el contrato vigente entre el municipio y la empresa Jacobsen por el transporte urbano de pasajeros. Si bien en un primer momento se dijo que vencido ese vínculo iba a llamarse a una licitación, el gobierno municipal pretendía tener claro qué iba a ocurrir con los subsidios de Provincia y Nación, algo que sigue siendo una incógnita.

En este contexto, el secretario de Gobierno Julio Ruíz señaló: "La idea es renovar el contrato con la empresa. Estamos en charlas, la situación es muy complicada. No están claras las condiciones de acuerdos para los subsidios del próximo año y esto se nos está complicando": "No sé qué puedo ofrecerle a las empresas para que se presenten a la licitación", resaltó.

Indicó además que una posibilidad es subsidiar a los pasajeros y no a las transportistas, por lo cual el dinero de las ayudas económicas podría cargarse en las tarjetas magnéticas para viajar. Sin embargo, esto no es más que una de las alternativas que no tienen definición.

"Los subsidios están atrasados, se ha pagado junio, julio y después ha quedado pendiente. Es un tema que nos preocupa para poder prestar el servicio y le preocupa a la empresa porque está perdiendo plata".

Sobre la situación de Jacobsen, precisó: "Recibieron subsidios municipales y de Nación les han dicho que los de este mes se los van a acreditar en el primer período del año que viene". "La empresa me dice que está muy comprometida, los números son reales porque tienen todo un sistema informático de pasajeros, de kilómetros recorridos y está claro que es muy difícil", lamentó el funcionario.

Ruíz afirmó que "vamos a hacer todo lo posible para que el servicio pueda continuar", aunque sostuvo: "No se está utilizando tanto como se esperaba. La empresa también está analizando e hicieron modificaciones en el recorrido".

Por último, dejó en claro que no es un problema que afecte solo a Esquel: "Como dependen en gran parte de los subsidios nacionales y provinciales, esto es algo que está pasando en todo el país. Es un tema general, se ha modificado la forma de entregar los subsidios a las empresas, los montos más grandes quedaron en Buenos Aires y el interior está en estas condiciones".

