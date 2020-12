Se sumó material fílmico para la película de Brian Hernández

Tras la victoria de Brian Hernández, que recordemos fue por demás histórica dentro del karting argentino, en la jornada del domingo pasado se pudo sumar material fílmico para la película “Piloto del Silencio” ya que el documentalista Franco Peláez se acercó al kartódromo “Tosca Hernández” con la idea de seguir sumando minutos de filmación para un documental que es complejo por la temática y, sobre todo, es complejo por la crisis reinante.

Claro que lo emotivo del hecho, es que ya se tiene registro de la primera gran victoria de su primera gran carrera, donde recordemos fue el más rápido en la categoría 110cc, categoría a la que se incorporó el mismo Brian luego de recibir la autorización por parte de la AVOCH para participar de manera oficial; luego de haber estado arriba del karting durante dos temporadas girando a modo de prueba, donde varios de sus pilotos “contrincantes” le ayudaban en el armado de un simulacro de carrera.

Lo que sorprendió de Brian, en la competencia del domingo, ha sido la cantidad de vueltas que pudo girar arriba de su karting, sumando ensayos en giros contrarios a la pista, entrenamientos oficiales, clasificación, más las dos series y la gran final, a diez vueltas, donde recordemos que Brian Hernández había largado en el tercer puesto en la grilla y con el correr de las vueltas pudo superar a dos de sus adversarios (amigos) en pista.

NO PODEMOS MIRAR PARA OTRO LADO

En tiempos de pandemia, hay gente que no tiene comida en su casa y necesita de los merenderos para no tener la panza vacía.

Hay gente que tiene el techo agujereado y le entra humedad, frío y lluvia, en gran parte del año. Hay otros que no tienen frazadas para dormir calentitos, o zapatillas para ir a la escuela, cuando vuelva a funcionar las escuelas.

Lo dijimos a mediados del 2019 e insistimos con lo mismo ahora. Todo esto tiene que ser “prioridad uno”, y no podemos mirar para otro lado. Siendo vecinos, siendo redactores (como en el caso nuestro), o siendo el grupo de personas que toman decisiones para el bienestar de la gente, eso que le dicen “el Estado”, no pueden mirar para otro lado.

Y así es como el Estado tiene que igualar las condiciones de todos los habitantes, donde todos deben tener trabajo, educación, vivienda, comida y salud.

Sin distinción de barrios, de edad, de sexo, de pensamiento ideológicos. Todos merecen vivir como seres humanos que somos.

TODOS CON BRIAN

El Estado tiene que estar presente en todo lo anterior y en lo que se redactará ahora:

El Estado no puede mirar para otro lado en una situación como la de Brian Hernández, el chico autista que encontró en el karting su momento de gloría.

Brian necesita el apoyo del Estado para poder sonreír y ser feliz, merecidamente feliz.

Para quien escribe estas líneas, tener un karting en pista y poder girar es algo oneroso, para el Estado No.

Y la historia de Brian, historia que puede ser la tuya, la mía, o la de cualquier familiar, tiene y merece ser reflejada en un documental, como lo está pensando Franco Peláez y tras la victoria del domingo, la película ya tiene su momento feliz.

Pero falta más momentos, más imágenes, más testimonios, más de todo y de todos para concluir con un trabajo que están oneroso como tener un karting de punta en la pista.

Y, repetimos, el Estado no puede hacerse el distraído. El Estado debe tener un presupuesto para este tipo de trabajo, para la difusión, para que todos (en el país y en el mundo) conozcan la historia de Brian, para que le pueda ganar a la vida, a pesar de las barreras de la discriminación.

Recordemos que la historia y el presente de Brian Hernández está formando parte de un trabajo documental profundo y lleno de valores, para contar al mundo cómo se puede salir adelante a pesar de todas las trabas y desventajas que se encuentran en una sociedad, cada día más cegada por el individualismo.

Para quienes no lo saben, Brian Hernández nació en Esquel el 30 de julio del 2006 y a los cuatro años le diagnosticaron autismo.

Como ocurre en gran parte de estos casos, la vida no ha sido fácil para él ni para sus padres. La discriminación fue moneda corriente en su vida y han luchado contra el destrato durante años.



En el año 2017 Brian encontró en el karting una manera de desarrollarse e integrarse a la sociedad. Hoy maneja en la pista y participa junto a pilotos que lo acompañan en el autódromo “Tosca Hernández” de nuestra ciudad.

Esta situación le cambió la vida y lo ayuda en su tratamiento. Habla, se ríe, busca interacción con otras personas y por sobre todo se lo ve feliz. Brian es el único piloto con autismo de Argentina y uno de los pocos que se conoce en el mundo. Por su patología se torna un caso atípico entre las personas que padecen autismo.

“Piloto del Silencio” es un proyecto que buscará poder narrar esta apasionante historia y llegar con un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que buscan la tan anhelada “Inclusión”.