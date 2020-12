El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, dio su punto de vista sobre lo ocurrido durante las últimas semanas en el Concejo Deliberante con el tratamiento del Presupuesto 2021. En primer lugar consideró que tras "un año atípico" en el que todo se demoró, la idea para el que viene es "es retomar aquellas obras, iniciativas y programas que teníamos pensado para este año adaptándonos a la realidad de este momento".

"En esta situación compleja tenemos que seguir trabajando con la contención social que dimos en estos meses y tenemos que seguir dando", subrayó Ongarato. En este sentido, sostuvo que "la municipalidad logró responder porque teníamos fondos asignados a eso y estaba previsto también en el Presupuesto 2021".

Con respecto al reclamo de vecinos en las últimas sesiones del HCD, afirmó: "Hemos podido responder a todas las demandas sociales que hubo y hemos atendido a toda la gente sin necesidad de que alguien vaya a interrumpir una sesión del Concejo Deliberante, a tratar de mentirosos a los funcionarios municipales y hacer arengas políticas aprovechando esta posibilidad de expresarse en la banca del vecino". "Nada de esto debería haber ocurrido", señaló.

El mandatario municipal remarcó que trabajaron conjuntamente con los ediles sobre esta ordenanza: "El Presupuesto municipal fue enviado prácticamente en la fecha que estaba previsto, fue cada uno de los secretarios a explicar lo que tienen planificado para el año siguiente, hemos concurrido tanto el secretario Coordinador (Matías Taccetta) como yo al HCD para estar a disposición de todos los concejales y poder debatir el Presupuesto en general". "Ese día no hubo ninguna objeción de los concejales. Apareció este grupo de vecinos y ahí salieron a atenderlos a ellos y empezaron estas demandas de modificaciones. No es sencillo armar un Presupuesto y tampoco modificarlo", amplió.

"Nosotros venimos asistiendo a vecinos que no pueden pagar tarifas, no hace falta que vengan a gritarnos, nosotros caminamos las calles, tenemos formas de enterarnos y si no pueden venir a la municipalidad", enfatizó Ongarato. "No me parece procedente lo que ha sucedido, no vamos a estatizar la deuda demagógicamente y que el Estado pague la factura a los que dicen que no pueden pagar porque esto haría quebrar los servicios públicos de nuestra ciudad que con todas las dificultades que tienen están funcionando", destacó el intendente esquelense, quien aseguró que trabajan en conjunto con la Cooperativa 16 de Octubre y Camuzzi para analizar todos los casos de quienes no pueden pagar.

"Abordamos el problema y lo solucionamos, pero si vemos que en la puerta de la casa hay una 4x4 nueva no vamos a pagar esa factura de luz. Esa persona deberá vender su vehículo y comprarse uno más viejo para poder seguir trabajando si la necesita para trabajar", subrayó. "A aquel que no tiene nada, que ha quedado fuera del sistema, que ha perdido su empleo durante estos meses de pandemia los estamos asistiendo desde la municipalidad", concluyó el máximo mandatario de nuestra ciudad.