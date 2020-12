Walter Néstor Prado y Juan Carlos Farías Flores, jefes del Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional, dialogaron con Red43 para comentar los detalles del nuevo decreto municipal que incumben al Parque Nacional Los Alerces.

La principal novedad, y que ha sido una pregunta constante de los vecinos de Esquel, es se podrá acampar en campings organizados y no así en los libres. Se harán recorridas y podría haber actas de infracción a aquellos que no cumplan las medidas.

"La Gendarmería va a participar de un operativo en conjunto con la Policía del Chubut. Vamos a centrar la participación en el PN Los Alerces y sectores adyacentes con refuerzo de personal. Se van a hacer recorridas y patrullajes y vamos a reforzar en horarios picos de ingreso en la portada centro. La idea no es ir a reprimir ni es el objetivo de los controles, sino de asistir a las personas que van a ir al camping", aclaró el Comandante Principal Prado.

"Se está haciendo una concientización con los propietarios de los camping para alertarlos y prevenirlos sobre el comportamiento que se deben utilizar y mantener para las personas que van a utilizar el lugar. Se van a hacer recorridas durante todo el día y se va a incrementar el personal para brindar el apoyo a la gente que asista al parque. De esta forma, estar presentes como institución ante el avance preocupante de los casos de Covid", agregó el jefe del Escuadrón 36 de Esquel.

Respecto a los controles por DNI, Prado indicó: "Vamos a controlar el último número del documento y las personas que no estén habilitadas para circular o estén en infracción, se pondrá a disposición de la justicia. No queremos llegar a eso. La idea es concientizar, asistir y guiar a las personas. Estamos tomando las previsiones necesarias con los dueños de los campings para evitar la aglomeración de personas. Se está buscando que las familias no se muevan y que la gente se quede en sus casas. Que eviten salir".

Por su parte, el segundo jefe del Escuadrón, Farías Flores, añadió: "La idea es concientizar en el ingreso y aconsejar de que mantengan el distanciamiento social. El horario de ingreso y el egreso lo va a manejar más la gente de Parque Nacionales. Nosotros tendremos un horario de control y presencia en el lugar para hacer nuestro trabajo".