Este 7 de diciembre se llevó a cabo el acto por el 63° Aniversario de la Policía del Chubut. La Unidad Regional Esquel hizo lo propio en la ciudad.

"No tenemos nada por festejar, pero mucho por honrar, agradecer y destacar el trabajo que viene haciendo esta Policía desde el día 1. Esta pandemia ha generado mucha incertidumbre y temor en los empleados, pero no los llevó a claudicar. Fue un aniversario atípico, que nos hubiese gustado con todos los honores como se lo merece esta institución. El próximo año será distinto, esperemos estar juntos toda la familia policial", expresó el jefe de la Unidad Regional Esquel, Crio. My. Vicente Avilés.

"Es un sentido homenaje a los caídos en acto de servicio y a los que han perdido la vida a causa de esta pandemia. Acompañamos, rezamos y pedimos a nuestro señor que nos ayude con aquellos empleados que están afectados por la pandemia. Que puedan salir adelante y continuar con la labor policial. Pedimos por aquellas personas que han sido víctimas", agregó sobre los homenajes.

Por último, Avilés dejó un mensaje de fin de año para la ciudadanía: "Esquel es una ciudad que acompaña mucho al personal policial y es muy destacable. Pido que continúe por la misma senda. Se doblarán esfuerzos para que el próximo año sea mejor. Aprovecho para mandar un saludo para estas fiestas atípicas, donde van a estar reunidos en un grupo familiar muy minúsculo. Un saludo y agradecimiento".