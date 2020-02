El Gobierno provincial se reúne con los gremios docentes

El encuentro será a las 16:30. Las demandas del sector educativo y la amenaza de que las clases no comiencen en fecha.

El Ministro de Educación provincial, Andrés Meiszner, seguramente acompañado por otros integrantes del Ejecutivo, se reunirá con representantes de los gremios docentes de la provincia. La intención es acercar posturas y que la semana próxima los trabajadores se presenten en las escuelas, para luego iniciar el ciclo lectivo el 26 de febrero como está previsto.

Los reclamos del sector educativo son conocidos y distintos referentes gremiales advirtieron que si estas demandas no están resueltas no cederán y no comenzarán las clases. Especialmente, exigen que sea abonada la cláusula gatillo correspondiente a octubre del año pasado, como así también un detalle del estado de situación de los colegios con problemas edilicios.

En materia de infraestructura, el ministro Gustavo Aguilera dijo días atrás que "no será una excusa para no comenzar las clases", porque las obras avanzaron en las escuelas que presentaron complicaciones.

Con este panorama, hoy a las 16:30 el Gobierno intentará acercar posturas con los gremios para asegurar un normal inicio de clases dentro de poco más de dos semanas.