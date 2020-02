Comenzó un juicio por un brutal intento de asesinato

El debate comenzó el lunes y se extenderá a lo largo de la semana con la producción de cantidad de prueba testimonial. La Fiscalía, representada por Fidel González, sostiene que el imputado intentó quitarle la vida a la víctima provocándole deliberadamente un padecimiento que excedió en mucho esa finalidad. También lo acusa de amenazar con un cuchillo a otra persona que estaba presente la madrugada del hecho. El defensor sostiene que no se podrá probar el caso de la Fiscalía y que los jueces deberán absolver a su defendido.

El inicio del debate se demoró por un planteo preliminar del defensor particular Horacio Hernández, que debió ser tratado por un juez diferente de los que integran el tribunal. El letrado pidió la aplicación de la Suspensión de Juicio a Prueba. El fiscal Fidel González se opuso al planteo indicando que existe un impedimento legal para otorgarle ese beneficio ya que Orlando Oscar Cáceres, tuvo una condena previa. Jorge Criado compartió el criterio de la Fiscalía y rechazó el planteo de la defensa por improcedente de acuerdo al marco legal aplicable.

Ricardo Rolón, Martín O’Connor y José Luis Ennis integran el tribunal de juicio. Antes de escuchar a los testigos, las partes plantearon sus teorías del caso.

El fiscal relató que el hecho tuvo lugar en Corcovado, el 1 de noviembre de 2018, en el transcurso de la madrugada. Se inició luego de una cena y se prolongó hasta las 10:30 de la mañana cuando fue encontrada la víctima. La persona víctima en este caso es un hombre mayor, que atiende una ferretería y lo vinculaba al imputado una relación de gran cercanía por lo que tuvo mayor vulnerabilidad por no esperar un ataque de tal magnitud. Salvó su vida solo por haber llegado a la puerta de la vivienda, y con gemidos, llamar a una mujer que pasaba. La rápida intervención médica lo salvó.

De la cena participó otra persona que en determinado momento se acostó a dormir. En la madrugada el imputado lo despertó y lo amenazó con un cuchillo indicando que no dijera nada de lo sucedido o le pasaría lo mismo. El hecho fue calificado como Tentativa de homicidio agravada por ensañamiento, por el padecimiento que provocó deliberadamente en la víctima, en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma. Alternativamente, por si no llegase a probarse la intención de matar, el fiscal propuso la calificación de lesiones graves agravadas.

A raíz del ataque, la víctima sufrió fractura de cráneo y maxilar, pérdida de piezas dentarias, corte en el cuello con un cuchillo, corte en la zona de un ojo hasta la frente, lengua quemada con colilla de cigarrillo. Un lagrimal no pudo recuperarse y lagrimea todo el tiempo

El defensor Horacio Hernández, sostuvo que no logrará probarse la tesis fiscal. Señaló además que las pruebas no solo no alcanzarán para condenarlo sino que sembrarán una gran duda en el tribunal, haciendo inevitable que este falle por la absolución. Hernández hizo una referencia general a cuestiones previas, muy personales, que lo tienen como víctima a Cáceres y su familia, respecto de las que pidió la reserva de publicidad.