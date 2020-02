Quiroga anunció medidas de fuerza para el próximo lunes

El titular de ATE dijo que si el sábado no están depositados los sueldos del primer rango el lunes comenzaran los paros.

El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en Chubut, Guillermo Quiroga anunció, en Cadena Tiempo , que al no haber una fecha de pago establecida no descarta que haya paros provinciales: “Todavía no sabemos cuándo se pagará el primer rango y el segundo”.



También dijo que “si el próximo sábado no están depositados los sueldos del primer rango el lunes próximo se iniciarán medidas de fuerza”.



De acuerdo a la reuniones que el dirigente mantuvo con el Gobierno provincial indicó que si bien les “aclararon varias cosas, sobre todo cual es la situación de Chubut hoy y las posibilidades de salir de este gran ahogo financiero que tiene la provincia, las expectativas para solucionar el problema son de acá a 90 días y eso para nosotros es una eternidad, porque llevamos siete meses de pago escalonado”.



Incluso apuntó sector policial. “Hicimos la crítica al gobierno hacia aquellos que cuentan con privilegios para cobrar salarios”, comentó Quiroga: “Se ven favorecidos no solo el jefe de policía sino toda la planta mayor”. (Cadena Tiempo).