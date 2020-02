Vecinos fueron intimados por la empresa que realizó una cuadra de pavimento en la calle Conesa

La concejal del Frente Vecinal Esquel, María Martínez, recibió a tres vecinos de la calle Conesa que fueron intimados por la empresa que realizó una cuadra de pavimento entre Almafuerte y O'Higgins.

Ante la inquietud de los vecinos, la concejal realizó un pedido de informe al Municipio sobre esta situación y luego de analizar algunas ordenanzas, manifestó que hubo cosas de la obra que no se cumplieron.

"Pedimos un informe que surge a partir de la inquietud de vecinos de la calle Conesa, que habían sido intimados a pagar de manera inmediata la totalidad de la obra, sin plan de pagos ni descuentos por pago contado. Fueron intimados por una carta documento, con la amenaza de ejecutarlo si no cumplían", expresó Martínez.

Además, la concejal agregó: "Nos preocupa la legislación de manera liviana de la conformación del consorcio o la aprobación del ejecutivo. Las ordenanzas marcan que deben tener representatividad de tres personas, tiene que estar el aval de las personas que conforman el consorcio y se deben cumplir con un cartel en la obra con el monto. Debe ser publicado en un medio de información y ninguno de estos pasos se ha cumplido".

Por otra parte, se refirió a los vecinos que no se han sumado al consocrcio: "Pedimos el por qué no ha habido una mirada de ejecutivo con respecto a se cumpla la normativa vigente. Estamos en un clima de controlar lo que se debe hacer y me parece que no podemos hacer que siempre el consumidor, como en este caso. Estamos analizando a quién le debe el 30% que no quiso formar parte del consorcio, si a la empresa con la que nunca firmó un contrato o al estado que es el dueño de la obra".

"Es muy llamativo porque no son vecinos que desconocen la obra. Tampoco son vecinos que no estén dispuestos a pagar. Dicen que van a pagar en las condiciones que puedan, con un interlocutor para ver de qué manera pueden pagar. El ejecutivo está diciendo que no tiene nada que ver porque no es la empresa", concluyó.