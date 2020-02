Menores que cometen delitos: "Deberían ser resguardados en el COSE"

El sábado tres menores de edad, dos de ellos hermanos mellizos de apellido González y otro apellidado Caripán, robaron en una tienda de ropa y posteriormente intentaron hacer lo mismo en un autoservicio, pero fueron detectados por un guardia de seguridad. Los hermanos tienen 16 años y el restante 17.

"Son conocidos en el ambiente", dijo Vicente Avilés, segundo jefe de la Unidad Regional, en virtud de que registran varios antecedentes. Consultado sobre qué puede hacerse con estos jóvenes que que cometen delitos y son liberados, el Comisario Inspector remarcó: "Es un tema que estamos trabajando con la Defensoría de Menores. Nuestra idea es que sean alojados en el COSE".

"La Defensoría de Menores debería trabajar en esto y alojarlos en el COSE al menos hasta que cumplan la mayoría de edad".

"La madre -de los mellizos- es quien vive en Esquel y no puede controlarlos. El padre está afuera, se los llevó un tiempo pero no pudo encaminarlos tampoco", agregó. Por ese motivo sería necesario que alguna institución intervenga.

En este caso, se sumó el hecho de que nadie fue buscarlos. "No vinieron a retirarlos a la Comisaría, fueron liberados sin ningún resguardo de un mayor", sostuvo Avilés. "Por la ley, como nosotros no contamos con las condiciones edilicias para tener un menor de edad en la Comisaría, se busca restituirlo a los padres o algún familiar. Al no presentarse la Defensoría de Menores ordenó liberarlos", explicó.