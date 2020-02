Al ritmo de sus clásicos, Turf levantó al público rockero en Esquel

Luego de Peteco Carabajal y antes que La Delio Valdez, Turf subió al escenario de "La Trochita" y conquistó poco a poco al público esquelense que se acercó en gran número para disfrutar del show.

En algo más de una hora, la banda que lidera Joaquín Levinton no dejó afuera ninguna de las canciones que la mayoría quería escuchar. Así pasaron, entre otras, "Cuatro Personalidades", "No se llama Amor", "Pasos al Costado", "Magia Blanca" y el cierre, bien arriba, fue con "Yo no me quiero casar".

Además, presentaron "Cual?", uno de los temas de su último material discográfico.

Uno de los mejores momentos de la noche: Pasos al Costado en Esquel