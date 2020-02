Sesión del Concejo: se quitó la explotación de uranio de las posibles actividades en Esquel

El presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Wengier, explicó que en la sesión de hoy se trataron distintos puntos para terminar de definir el presupuesto 2020, entre otros temas.

En particular, hubo algunos cambios significativos: en primer lugar, se aprobó una ordenanza que no permite que la explotación de uranio pague ingresos brutos. La ciudad está adherida a un nomenclador en el cual la actividad está contemplada, pero al ser un municipio no nuclear, por unanimidad, se decidió quitarla de la lista. Esto quiere decir que la actividad no podrá radicarse y tributar en Esquel.

En segundo lugar, se agregaron exenciones impositivas a excombatientes y veteranos de guerra. También se agregó parte del presupuesto para que los bomberos, ante emergencias, puedan dirigirse al lugar donde haya un incendio en taxi o remis y no deban afrontar el costo de este transporte.

Finalmente, se trató la prórroga del retiro voluntario o disminución de la jornada laboral de empleados municipales y se corrigieron algunos errores en numeración de partidas del presupuesto 2020. Los montos del presupuesto estaban correctamente cerrados, por lo cual solo se realizaron correcciones destinadas a ordenarlo.

Las palabras del presidente del Concejo: