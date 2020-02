Gestiones de Ongarato en Rawson: congelamiento de transporte y viviendas

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, estuvo el lunes en Rawson para participar de la apertura de sobres de licitación para la obra de ampliación de la Escuela N° 767. Si bien dijo que no pudo hablar con el gobernador Mariano Arcioni porque "tenía una agenda muy complicada", sí estuvo reunido con José Grazzini, Ministro de Gobierno y Justicia, y Carlos Simionati, presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Con el ministro el tema central pasó por el transporte. Hace poco se conoció el congelamiento de tarifas hasta abril, que será posible gracias al aumento del subsidio que Nación otorga a las provincias. "Lo van a enviar a las municipalidades pero estoy pidiendo explicaciones porque no está relacionado el monto con la cantidad de habitantes si comparamos con otras ciudades", subrayó Ongarato. "Tenemos que retrotraer un aumento de tarifas que pasó a $27 y volverlo a $24 para que pueda ingresar este subsidio", agregó.

En cuanto a las conversaciones con el titular de IPV, explicó: "Hay viviendas que están prácticamente listas en Valle Chico". Se encuentran en conflicto con un vecino que "está dificultando la conexión de los servicios eléctricos y de cloacas". "Dice que por donde van a pasar es propiedad de él. Lo estamos hablando con la Asesoría Legal porque está comprobado que hubo un error de su agrimensor", detalló el mandatario municipal.

Además, el Instituto Provincial de la Vivienda tiene planes para construir más casas en Esquel pero no cuentan con espacios. Por eso, una posibilidad es cederle terrenos que originalmente eran para el Plan Procrear, que se paralizó. "Es un plan que venía de la gestión anterior y no continuó. Esas tierras hay que otorgarlas por ordenanza y el Concejo Deliberante quiere saber qué va a pasar con el Procrear. En la gestión anterior no tuvimos respuesta", señaló.

"Enviamos cartas documento con un plazo por lo cual si no contestan lo damos por finalizado y esas tierras podrán pasar al IPV".

Otro tema complicado es el avance del Promeba en el Lennart Englund. "Es complejo desde lo técnico y social", consideró Ongarato. "Cuando en la gestión de Rafael Williams se diagramó el proyecto de saneamiento del Arroyo Esquel, la tercera etapa era la que pasa por ahí. Mientras se hacía el proyecto ya había ocupaciones en lugares donde tenía que pasar la obra que iban a dificultarla" indicó el intendente, motivo por el cual "parte del proyecto implicaba relocalizar a 15 familias que estaban en un lugar peligroso. Para ello el IPV destinó 15 viviendas de un plan de 61 casas que se entregaron en el Badén".

¿El problema?: "Salvo uno, el resto ya tenían otra casa construida antes de que sea demolida la vivienda donde estaban, o las casas habían sido ocupadas por otra gente y la relocalización no se pudo hacer. Fueron entregadas las 15 viviendas en el Badén pero sigue habiendo gente en lugares peligrosos". Esto conlleva un riesgo muy grave: "Quienes están ocupando un terreno a la vera del arroyo están ensanchando con relleno sobre el cause y angostándolo de forma peligrosa para ellos porque cuando venga una crecida va a llevarse todo el relleno, las casas que están arriba y va a desbordar hacia el otro lado de los que están en la parte más baja".

"Es muy complejo porque tiene que ver con necesidades de gente que dice que no tiene otro lugar donde estar y creo que en la mayoría de los casos es así, quizás alguien se aprovecha de la situación pero la mayoría no".

Por este motivo articularán un trabajo mancomunado con el organismo provincial. "Los técnicos del IPV van a estudiar en conjunto con la Municipalidad alguna solución para reubicar viviendas y encausar el arroyo. Es algo que implica un monto de muchos millones de pesos", puntualizó Ongarato.

La palabra de Ongarato: