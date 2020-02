Movilización desde Esquel hasta El Bolsón para recuperar el acceso público al Lago Escondido

La movilización tiene como objetivo recuperar el acceso público al Lago Escondido, que se encuentra dentro de las tierras adquiridas por el multimillonario Joe Lewis.

La concentración de vecinos tendrá lugar hoy viernes a las 16 horas en la Plaza San Martín de Esquel, para luego trasladarse hasta la localidad de El Bolsón.

Integrantes del Instituto Futaleufú en conferencia de prensa, invitaron a la comunidad a participar de la Quinta Marcha para recuperar el acceso público a Lago Escondido apropiado por Lewis.

El comunicado emitido del Instituto Futaleufú.

Con el eje puesto en la recuperación del Lago Escondido FIPCA (fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua) promueve y organiza la 5ta. Marcha para recuperar el acceso y el uso público del lago apropiado por el multimillonario inglés Joe Lewis. Desde Esquel nos movilizamos y adherimos al propósito de lograr la libre accesibilidad sobre el espacio territorial indebidamente cerrado por el magnate. Entendiendo que en el ejercicio soberano sobre el bien público es un derecho que a todos y a todas los que habitamos la Argentina nos pertenece y al que no debemos, ni podemos, renunciar.

Mediante subterfugios legales el inglés accede, en la década del 90, a la compra de 12 mil hectáreas y con ella al uso privado del lago. Mediante el cierre de accesos, la intimidación y uso de influencias políticas, se quedó con la llave de ingreso al lago. En el 2017, la complicidad llevó a Mauricio Macri a expresar desde el cinismo que el camino de acceso no estaba vedado al público. El camino propuesto era sorteando arroyos y dificultades que condicionaban el tránsito para cualquiera que desease llegar en el día. Puso cadena a la tranquera por el camino corto de Tacuifí y dragó el río Azul para que ya no fuese posible llegar en el día.

Las organizaciones, grupos y personas de Esquel abajo firmantes nos sumamos a esta travesía pacífica para defender nuestra soberanía. Llamar la atención respecto a situaciones que día a día se repiten en nuestra región. Lagunas, lagos y costas de río se vuelven inaccesibles simplemente porque no se cumple con la obligación de que haya garantía de accesibilidad pública y un camino de sirga en las costas ribereñas vedado al uso de propiedad privada. Un estado que se retira del control de esas obligaciones va escondiendo la privatización encubierta por la que cada día miles de vecinos y vecinas vamos perdiendo el derecho al ingreso y uso libre de los bienes naturales de nuestro entorno.

Conscientes que, si nada hacemos ante el desmesurado avance del negocio inmobiliario y la complicidad de funcionarios, débiles ante la presión o ciegos ante los hechos consumados, terminarán condenándonos a dejar en el pasado el uso y disfrute social de esos espacios. La apropiación de Lewis es sólo la muestra de un mal que seguirá multiplicándose si permitimos que esto continúe. El despojo de nuestros bienes no será con nuestra complicidad. Desde ese lugar convocamos a todos los vecinos y vecinas sensibles a expresar rechazo, movilizándonos para lograr que la justicia obligue a Lewis a cumplir con el dictamen favorable a la reapertura irrestricta del camino histórico. Pidiendo conciencia y compromiso político para terminar con las prácticas que permiten por complicidad o desidia que esto suceda.

Instituto Futaleufú; Grupo de Este Lado Esquel Trevelin; Grupo de Teatro Red por la Identidad Esquel; Grupo de Teatro Picaporte; APDH Regional Esquel; Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la UNSJB Patagonia; Grupo de Promotores Jurídicos Indígenas de la UNSJB Patagonia; Biblioteca Popular Tolkeyén; Asamblea de Vecinos por el No a La Mina de Esquel; Colegio de Trabajadores Sociales del NO del Chubut; CTA de los Trabajadores Chubut; ATECH Junta Ejecutiva; ADU Asociación Docentes Universitarios Esquel; Frente Vecinal Esquel; Partido Comunista; Federación Juvenil Comunista; Bloque de Concejales PJ Esquel; María Martínez, Concejala Bloque FVE Esquel; María Emilia Méndez, Concejala Frente de Todos Trevelin; Nicolás Ewdokimoff ,DNI 26163615; Mabel Denis; Ana María Migueles, DNI 6699739; Carlos A Mondragón, DNI 12668430; Jorge Oriola; Erica Yamila Palud, DNI 26298685i; Julio César Sanabria, DNI 20762750; Sonia Miriam Soto Arcos, DNI 18762755; Valeria Tedesco, DNI 22509257, Liliana Reyes, 20663812 Tomas Pessacq Secretario Nacional de Relaciones Institucionales Sutepa mesa nacional