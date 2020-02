David Rodríguez y Vanshi Thomas, los ganadores de la Media Maratón al Paraíso

Este sábado arrancó la Media Maratón al Paraíso con una jornada espléndida para los 350 atletas que participaron de la competencia en el Parque Nacional Los Alerces.

En la categoría masculinos, el local David Rodríguez fue el más rápido con una marca de 1 hora, 3 minutos y 12 segundos, mientras que Evangelina Thomas, más conocida como Vanshi, logró la primera posición en la categoría de damas.

"Muy contento de cumplir el objetivo de correr abajo de 1 hora 4 minutos y después se prestó el clima. La mañana estaba extraordinaria. Le metimos mucha presión interna y emoción de mi parte. Muy motivado porque lo que hice hoy estaba en el proyecto que tengo. Juntos estamos logrando cosas importantes", expresó Rodríguez.

Por su parte, Thomas expresó: "Estoy agradecida por todo lo que viví. La carrera es increíble por toda la gente, el clima y la energía. Me llevé una sorpresa hermosa. Me sentí súper cómoda por el circuito. Vine a ganar la carrera, no pensaba mucho en la marca. Sé que estoy para correr abajo de 1 hora 17 minutos. Disfruté la carrera y así fue".