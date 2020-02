Hugo Rodríguez, 2° en la Media Maratón: "Fue una carrera más trabajada que soñada"

Uno de los protagonistas de la Media Maratón al Paraíso fue el atleta esquelense Hugo Rodríguez, quien se quedó con el segundo lugar en el podio y comentó cómo se preparó para la carrera: organizándose más en las comidas y dejando cuatro horas de su trabajo fijo.

Sobre la competencia, el atleta destacó: "Es una alegría enorme. Fue una carrera más que soñada, trabajada. Veníamos trabajando muy bien. Entrenar, trabajar y volver a entrenar es complicado. Este año me la jugué por dejar de trabajar en un trabajo fijo y ordenarme mejor en las comidas y valió la pena".

Al momento de los agradecimientos: "Agradezco a Joaquín (Arbe) que siempre me dio una mano y a mi jefe el Pato (Héctor Vidal) que no tuvo problema en que renuncie cuatro horas. La organización no me invitó y si no fuera por Hugo Barra, yo tendría que haber pagado la inscripción como cualquier corredor. Yo no soy elite, pero estoy corriendo con los elite. Uno va creciendo y el organizador me conoce, sabe el esfuerzo que hago", resaltó.