Este primero de marzo, la comunidad galesa celebra el Día de San David, el patrono de Gales. Es la celebración anual de todas las tradiciones galesas.

San David nació en Caerfai, Pembrokshire, Fue uno de los primeros misioneros y arzobispos cristianos, y viajo a Francia, Irlanda y Tierra Santa, donde, en total, fundó 12 monasterios.

Gran parte de su vida está envuelta en misterio, pero los mitos dicen que era sobrino del rey Arturo por parte de madre y, hasta el día de hoy, es un símbolo de la resistencia galesa ante la conquista normanda. Se le atribuyen varios milagros, como el de Llanddewi Brefi, donde elevó una colina desde el suelo para que sus seguidores pudieran escuchar el sermón más claramente; la restauración de la vista de San Paulinus; y el retorno a la vida de un niño con sus propias lágrimas. San David también sobrevivió un envenenamiento a manos de sus propios monjes, que intentaron matarlo cuando se cansaron del trabajo duro y las privaciones, ya que su ascetismo era extremo.

Falleció el 1 de marzo y sus restos se encuentran en la catedral de San David, en Pembrokeshire, desde que el papa Calixto lo canonizó en 1120. Se dice que el rey Edward robó su cabeza y su brazo de su tumba como reliquias santas en 1284. El lugar de entierro de San David sigue siendo un lugar popular para el peregrinaje, ya que su frase “Gwnewch y pethau bychain” (algo así como "Haz pequeñas cosas") sigue siendo usada al día de hoy.

La BBC compartió este video de Gales:

#Cymru. #Wales. Simply one of the most beautiful places on Earth. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️#DyddGŵylDewi #StDavidsDay pic.twitter.com/0XLMl8JsEd