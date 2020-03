Omayra Rocha: "Necesitamos un plan económico alternativo para revertir esta situación"

En el marco del "Esquelazo", que agrupó a cientos de trabajadores en la Plaza General San Martín, una de las personas que hizo uso de la palabra fue Omayra Rocha (Movimiento Feminista Juntas y a la Izquierda), quien enfatizó que "desde el año pasado vivimos una crisis brutal que pagamos siempre la clase trabajadora".

En este sentido, agregó que "exigimos que llamen a huelga para derrotar al gobierno de Mariano Arcioni".

"En una de las provincias más importantes del país, con petróleo, aluminio, pesca y electricidad, hay pueblos que no tienen electricidad corriente"

Además, subrayó que es una vergüenza que todo lo que producimos está en manos del extranjero y bregó por un plan económico alternativo para revertir esta situación.

Previamente, en representación de los vecinos autoconvocados por el No a la Mina, Héctor Suárez, indicó que "el No a la Mina hace 20 se gestó en Esquel para todo el mundo porque acá había salud y educación. Un pueblo que no hubiera sabido lo que era el cianuro y saqueo, no hubiera votado el 82% por el no a la mina, eso es educación".

"Un pueblo enfermo y desesperado, engañable, no hubiera votado el 82% por el no a la mina, eso es salud"

Habló además de la suba del precio del oro y de posibles saqueos en nuestra zona.