Chubut continúa sin casos confirmados de coronavirus y hay 72 aislados preventivamente

El Ministerio de Salud de Chubut emitió este mediodía el parte diario sobre la situación del coronavirus en la provincia. La enfermedad fue declarada hace minutos como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta ahora, no hay ningún caso confirmado y sigue en observación una mujer en Esquel, pero reviste poca probabilidad dado que tiene otras complicaciones de salud y no tiene nexo epidemiológico. No hay ninguno que haya presentado síntomas habiendo estado en países donde el virus circula ni haya tenido contacto estrecho con personas enfermas.

De acuerdo a las recomendaciones nacionales vigentes desde el 07 de marzo, se han aislado un total de 72 viajeros, cumpliendo en su domicilio con el distanciamiento social dispuesto como recomendación a partir del 07/03/2020. 20 son de Esquel.

Cabe destacar que el aislamiento es por prevención aunque no tengan síntomas.

El parte completo: