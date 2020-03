Al final se correrá en dos días la “Doble Lago Futalaufquen”

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). Sorprende las resoluciones espasmódicas que toma la Secretaría de Deportes de Esquel. Pasó ayer y ha pasado antes en estos primeros cien días de esta nueva gestión.

Uno podrá decir que esto es malo, pero en verdad yo prefiero quedarme con que este grupo al mando de la Secretaría escucha a sus compañeros de trabajo y sobre todo escucha a los deportistas y la resolución que se tomó ayer en una nueva modificación de la “ahora sí,” Doble Lago Futalaufquen es un claro ejemplo de ello.

El lunes por la mañana se había llevado a cabo la presentación oficial de la competencia ciclística, histórica por cierto, que ha recibido las más duras críticas sobre todo cuando se pavimentó gran parte del circuito y perdió aquel encanto.

En la jornada del lunes (de este lunes, no más de 36 horas) se señaló que la firma Venzo iba a acompañar en el “esponsoreo” de esta carrera. Unir lo público con lo privado empieza a ser parte de esta gestión y en tiempos difíciles, cuando uno mete mano en el bolsillo y apenas salen pelusas o algunas monedas, es una buena decisión.

Otra resolución que se tomó fue la designación (y aceptación por parte de él) de Gonzalo Guereña como director de la prueba.

A Guereña se lo verá seguido en las distintas actividades deportivas.

“Acepté el cargo de director de la prueba porque soy profesor de Educación Física, porque actualmente trabajo en la Secretaría de Deportes, soy un amante del deporte y también he incursionado dentro del ciclismo, pero medio de convidado, solo como un apasionado” destacó ayer Gonzalo Guereña, ante la consulta de porqué aceptó el cargo a pocos días de la competencia.

“Cuando terminamos la conferencia de prensa, nos dimos cuenta que era necesario rever algunas cuestiones porque esto fue todo a último momento”, destacó además.

“Es más mi nombramiento como director de la prueba fue el lunes y encima todo estaba enfocado en el tema del incendio y todo estaba complicado, por el terreno sobre todo”.

Si hay algo que tiene esta Secretaría de Deportes, es que no son cerrados. Escuchan sugerencias, las analizan y pegan el volantazo. Seguramente de manera espasmódicas, pero no son tercos y esto es bueno destacarlo. Se podrán equivocar o no, pero tienen esta manera de trabajar y difiere mucho con la gestión anterior.

“Y nos encontramos con que algo había que hacer, señaló Gonzalo, esta es una competencia tradicional, que fue ícono en la región y con el correr de los años fue fluctuando, fue cambiando más con el pavimento nuevo y quedó todo atrás aquello de la aventura que era llegar al lago todo de ripio y dormir allá. Todo eso se ha modificado. El circuito se hizo más rápido, las bicicletas han cambiado, todo ha cambiado y veiamos que no era posible que perdurara ese formato”.

ESCUCHAR Y ACTUAR EN CONSECUENCIA

Luego de la competencia, llegaron las críticas. Se venía una competencia de ruta, muy veloz por cierto y que “para el año que viene se volverá al formato original y al encanto que siempre tuvo”.

Había tiempo para un nuevo volantazo.

“Y al término de la conferencia de prensa analizamos, con el equipo de trabajo de Mariela, de ver como volvíamos al formato original y nos pusimos mano a la obra”.

Guereña junto con Mariela Sánchez Uribe se acercaron ayer por la mañana hasta el Parque Nacional los Alerces, para hablar con Ariel Rodríguez, intendente del lugar. “Mostró mucha predisposición en colaborar”, destacó.

Luego de arreglar algunos aspectos con él, se dirigieron hasta lo que podía ser el final de la carrera, muy próximo a los túneles de hielo. Y acá empieza la aventura del ripio. Esto del verdadero mountain bike.

La prueba tendrá el formato de dos días y la primera etapa terminará cerca de los túneles de hielo, tres kilómetros antes, que es el mirador de la virgen, un lugar donde se ven todos los lagos, desde esa parte alta.

“Cuando nos damos cuenta que hay colaboración de todos y muy buena predisposición de todos, se hace más fácil. Quiero reconocer por ejemplo a la familia Rosales que nos permite abrir su lugar que es un lugar fantástico como es “el rincón del sol”.

“Llegamos al lago y ahí empieza la parte de ripio. Después de pasar la Planta Educativa, está la familia Rosales que tiene el complejo rincón del sol y allí comienza la subida camino hacia los túneles. Tres kilómetros antes termina la primera etapa.

El regreso será al día siguiente, a partir de las 10 horas, pero más abajo, desde la Planta Educativa.

En la jornada del lunes, se destacó que el camino de ida era hasta Trevelin. Esto se descartó. Será todo por la ruta del puente rojo, el rio Percy y la vuelta al huevo.

El regreso será igual, con la diferencia que al llegar a la ruta 259 se tomará camino hacia Trevelin hasta la planicie, camino a la Estancia “El Cóndor”, desde ahí se retoma y se baja en la avenida Yrigoyen hasta Alvear.