Un hombre se resistió a cumplir la cuarentena por coronavirus y golpeó al guardia de su edificio

El inquilino de un departamento de Olivos, en Vicente López, que llegó hace pocos días de Estados Unidos y se resistía a hacer el aislamiento dispuesto para impedir la propagación del coronavirus, intentó salir y golpeó al guardia de seguridad del edificio.

El ataque ocurrió este sábado por la noche y quedó registrado por las cámaras de seguridad internas. El agresor fue denunciado y fue imputado por el artículo 205 del Código Penal, que establece una pena de prisión de seis meses a dos años "para quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

También se le imputaría la violación del artículo 239, que establece que será reprimido con prisión de quince días a un año la persona que "resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".

Después del ataque, se instalaron policías en la puerta del edificio para controlar que el agresor no salga de su vivienda, y, por ahora, quedó bajo prisión domiciliaria.

"¿Vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa", se escucha decir al agresor en el video. La respuesta del guardia fue: "Salí de la guardia. Vos no estás cumpliendo el protocolo de sanidad". Cuando lo empujó para sacarlo de su oficina, el inquilino se resistió y lo empezó a golpear, amenazándolo de muerte.