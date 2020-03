Soeme y ZO propone donar el aumento del 10% de marzo al hospital zonal de Esquel

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste propone donar el aumento del 10% correspondiente al mes de marzo al Hospital Zonal de Esquel para que sea destinado a la compra de insumos y cuente con las provisiones necesarias para hacerle frente a la pandemia. Asimismo instó a los diputados nacionales a impulsar una Ley de Solidaridad.

“Hablamos de solidaridad para acompañar en una marcha o dar un discurso pero en definitiva si esa solidaridad no cuesta, no duele, no es verdadera”, planteó Osorio. Asimismo sostuvo que la situación que atraviesa el país por la pandemia “no es culpa de nadie, ni de ricos ni de pobres, ni del Estado, ni de nadie en particular; es algo que nos ocurre a todos”.

Sin embargo se manifestó preocupado por quienes son cuentapropistas, comerciantes, feriantes o desocupados que viven el día a día. “Les pedimos que no salgan de sus casas, que tienen que pensar en los demás, que sean solidarios, pero no llegan a fin de mes si no tienen un sueldo. Yo, como empleado del Estado, estoy seguro que voy a llegar a fin de mes y voy a querer cobrar la totalidad de mi sueldo”, manifestó.

Mientras que agregó que “es fácil opinar con la panza llena o la vaca atada, pero si esto se agrava, habrá comercios que se van a fundir, van a dejar gente en la calle y la verdad que esto nos afecta a todos”.

Por tal motivo Osorio planteó a los municipales que “sería un buen momento para demostrar que nosotros no damos discursos de solidaridad sino que al momento de tener que jugarnos, estamos dispuestos a tener una actitud y demostrar con hechos que somos solidarios”.

En este sentido propuso donar en forma voluntaria el aumento de 10% pactado para el mes de marzo al Hospital para que sea destinado a la compra de insumos. “Yo sé que hay compañeros que no están en condiciones de hacerlo porque están endeudados y es entendible. No ignoro que muchos no llegan a fin de mes o ya tenían planes para este aumento, pero si vamos a ser solidarios, por supuesto que algo nos va a costar”, expresó.

Osorio reflexionó que “yo no me siento bien conmigo mismo si les estoy pidiendo a alguien que no tiene trabajo o tiene un comercio que cierre sus puertas y no circule para ser solidario conmigo y mi familia por una cuestión de salud cuando ellos se construyen su sueldo día a día”.

Por este motivo expuso que “todo el tiempo hablamos de solidaridad y este es el momento de poner ese discurso en hechos. Yo personalmente estoy dispuesto y ya tomé la decisión de donar ese 10% al Hospital. Ojalá que todos tomemos esta decisión y por supuesto que solicitamos este tipo de gestos a la comunidad”.

Por último el dirigente sindical también pidió a los diputados nacionales que impulsen una Ley de Solidaridad. “El libre mercado no crea hospitales y no está frente a estas tragedias. Acá hay sectores de la economía que ganan en épocas de vacas flacas y vacas gordas entonces tenemos que pedirle a los que más ganan que pongan lo que tienen que poner. La solidaridad no es un discurso tenemos que transformarlo en hechos”, cerró.