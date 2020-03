Recondo rompió en llanto al aire por la cuarentena de Tinelli: "No te podés ir a Esquel"

El tema del Coronavirus tiene a todos muy preocupados, y no es para menos ya que los casos crecen día a día, y desde la medianoche se anunció una cuarentena obligatoria para evitar que los casos se sigan incrementando. Gastón Recondo rompió en llanto de bronca y tristeza por el viaje de Tinelli a Esquel.

El debate por la llegada de Marcelo Tinelli a la ciudad de Esquel continuó en Polémica en el bar (América TV) y Rodrigo Lussich mostró una foto de Tinelli llegando a Esquel y comentó que el conductor había tenido que explicar que tiene casa y domicilio en ese lugar desde el año 1998.

Toda esta situación, a Gastón Recondo le dio mucha bronca y tristeza, y mientras debatían, el periodista rompió en llanto de la impotencia, porque él no puede ver a su padre:

''Somos muchos los que estamos haciendo esto a conciencia, todos tenemos gente que la está pasando mal, yo a mi papá no lo puedo ir a ver, entendés, mi papá tiene 5 nietos que no lo pueden ir a ver, entonces cuando veo a estos hijos de puta que quieren entrar a Pinamar…’’.

Luego el periodista le habló directamente a Tinelli: ''Yo sé que tal vez se va a enojar, pero loco no te podés ir a Esquel, sos una figura pública, no te podés ir a Esquel. Si te fuiste, quédate ahí en cuarentena, y ahí si te banco yo, pero si volvés el martes, no te banco yo, pero este es un momento de verdadero sacrificio, esto es todo por igual porque si no perdemos todos’’.