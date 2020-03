Alto Río Senguer: controles y cierres de accesos en la localidad

En Alto Río Senguer, se tomaron medidas de prevención ante la pandemia de coronavirus que afecta al mundo y al país.

En dicha localidad, se están realizando varios controles. La policía, Defensa Civil, Gendarmería y los Bomberos Voluntarios realizan controles en los accesos sur y norte de la localidad.

También se lleva a cabo el monitoreo en el ejido urbano, para verificar que los habitantes cumplan con la cuarentena preventiva obligatoria.

A su vez, se recuerda a los locales y turistas que está prohibida la entrada al Parque Municipal Shoonem, que se encuentra cerrado.

Por resolución, además, en la localidad no se puede brindar servicio de hotelería u hospedaje a extranjeros y nacionales que no tengan domicilio en la localidad; se cerraron todos los comercios que no vendan alimentos, farmacéuticos o combustibles; está prohibida la permanencia de grupos de personas en la plaza General San Martín o en la cancha "Club Atlético Senguer"; no están permitidas las fiestas en domicilios particulares y se suspendió la atención al público en todas las dependencias municipales, hasta el 31 de marzo.