“Si no entreno, el trabajo que hicimos en Cachi se va a perder”

Este parate nos perjudica a todos. O al menos a casi todos. Quien escribe esta nota sabe que con cuarentena mediante, este es el momento de revisar archivos, de mirar documentales que tienen que ver con la historia del deporte, conocer los sueños de los deportistas y saber cómo llegaron a lo que son hoy.

Joaquín Arbe tiene una vida muy particular porque tuvo que levantar paredes para darle de comer a su familia. Y entrenó cuando tuvo tiempo.

De hecho, tuvo varios encontronazos con su ex entrenador, Leonardo Price, porque necesitaba correr por los premios aunque esa carrera o esa distancia no era la aconsejable para algún objetivo de medalla.

Joaquín Arbe conseguía la marca para los Juegos Olímpicos en momentos que nacía su nuevo hijo. Él quería estar para el parto, pero no pudo ser posible. Como todo Arbe, el pibito nació más rápido y su regreso a Esquel se le hizo interminable.

Había conseguido el pasaporte a Tokio, pero su idea no era pasear en Japón. Su objetivo, es mejorar la marca y correr, en este caso, con los mejores que son los keniatas quienes marcan el camino en esta prueba de largo aliento.

Con mucho sacrificio se fue nuevamente a Cachi, en Salta y allí lo albergó a su amigo y corredor Hugo Rodríguez y ambos sobrellevaron la altura y la lejanía.

Pero a las dos semanas tuvieron que pegarse la vuelta, adelantar el viaje para no quedarse varados, para no perder los vuelos.

“En Cachi solo pude estar dos semanas porque bajé antes para no quedar allá varado por la cuarentena y por la suspensión de los vuelos y el hecho de no poder entrenar o estar en la pista nos perjudica y ese trabajo que hicimos en Cachi en esas dos semanas se va a perder si no podemos continuar con los entrenamientos”, destacó el petizo Arbe, con un dejo de tristeza.

-¿Y qué opinas sobre una posible postergación de los juegos? ¿Crees que se pueden hacer a mitad de este año?

-El sueño de cualquier atleta es estar en un Juego Olímpico, y más como en el caso mío que pude conseguir la marca. Me gustaría que los Juegos se hagan, pero también es un riesgo meter tanta gente en un evento y lo más convenientes que es que lo suspendan y sería una lástima que pase todo esto en un año olímpico.

-¿Y si lo postergaran por un tiempo, por ejemplo para el año que viene, como debería ser el criterio de clasificación?

-Si se hace el año que viene sería lógico que las marcas se tengan que revalidar nuevamente ya que el atleta puede hacer la marca hoy, pero de acá a un año pueden pasar muchas cosas.

Yo hace un año atrás estaba recién operado, pensé que no iba a correr más y de pronto pude hacer la marca para los Juegos Olímpicos y para todos puede ser lo mismo, si se llega a pasar para el año que viene deberían pedir referencias en las marcas con algunos tiempos límites en otras pruebas más chicas para tener un parámetro que nos seguimos manteniendo bien y esperamos que se pueda solucionar todo, ya que mi idea es estar en la línea de largada de un maratón olímpico.