Massoni: "Yo sé que es muy difícil ver al enemigo"

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, dijo que, en Chubut, se estableció un mecanismo para el cual no existe el ingreso de personas infectadas, por lo cual continúan sin casos. En cambio, si comienza a permitirse el ingreso de aviones o combis de Nación con repatriados, de lugares considerados peligrosos, "no tengan ninguna duda que en breve vamos a tener presencia del virus", aclaró.

Por otro lado, explicó que, dentro de la prohibición, se toman medidas humanitarias: personas varadas en otros lugares pueden entrar, pero deben quedar en cuarentena compulsiva por incumplimiento del artículo 205. Todos se encuentran en un lugar y no podrán salir durante 14 días, hasta tener total seguridad de que no tengan el virus. En este momento, hay alrededor de 23 personas.

"Yo sé que es muy difícil ver al enemigo, porque estamos hablando de un enemigo que es invisible: estamos hablando de que no hay casos en la provincia del Chubut, y mucha gente se relaja o no cree, y toma medidas que no tiene que tomar. Acá hay un principio: la cuarentena es obligatoria".

Los únicos supuestos por los cuales pueden salir personas son trabajo justificado, para lo cual se da un permiso en el sitio web; por una emergencia, para lo cual no se necesita permiso; o por cuestiones de abastecimiento, para lo cual se ha establecido el sistema de compras por DNI.

"No es que el supermercado les va a controlar el documento: la policía va a controlar el documento, pero tampoco en el supermercado, sino en la calle. Porque nos encontrábamos, en los controles, que con esta excepción, que es ir a abastecerse, había más gente que decía que iba a abastecerse de la que realmente se abastecía", declaró Massoni. "Tomaban esta excepción como para realizar paseos y estar por fuera de lo que es la norma principal".

Entre ayer y hoy, incluso, encontraron personas que se dirigían a reuniones alegando que eran cumpleaños. Pidieron responsabilidad a la población y mantener las medidas solicitadas.