Hay 23 personas en cuarentena obligatoria luego de ingresar a la provincia

El Ministro de Seguridad aseguró que son medidas humanitarias y que “no van a poder salir hasta que tengamos pleno convencimiento de que no tienen ningún síntoma o presencia del virus”. Además, aseguró que este viernes se realizaron distintas intervenciones, por lo que instruyó a las Unidades Regionales para que refuercen los controles y se garantice el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, se refirió este sábado, en el marco de una nueva conferencia del Comité de Crisis Provincial, al ingreso de personas a territorio provincial e informó que “se trata de 23 personas, hasta ahora, que se encuentran en cuarentena obligatoria. Ya se ha dado conocimiento al Juez Federal para que podamos llevar todo esto adelante dentro del marco de la legalidad”.

“Estamos tomando medidas, no podemos dejar a chubutenses en Arroyo Verde, con chicos enfermos. Se trata de medidas humanitarias que implican que esta gente entré, pero los ponemos en cuarentena compulsiva por incumplimiento del Articulo N° 205. La Policía ya ha tomado intervención junto con el Ministerio de Seguridad para hacer los controles de salud. Se encuentran todos en un lugar y no van a poder salir hasta que tengamos pleno convencimiento de que no tienen ningún síntoma o presencia del virus”.

Responsabilidad e ingreso a la provincia

Asimismo, Massoni realizó un llamado de responsabilidad a los funcionarios nacionales porque “no podemos entrar en contradicciones, en decir como lo manifestó el Presidente de la Nación, que las personas tiene que hacer la cuarentena en el lugar donde se encuentran y que luego sean vehículos de Nación los que quieran trasladar a los ciudadanos a cada una de las provincias”.

“Nos estamos encontrando ante situaciones complejas, Chubut no tiene presencia exteriorizada del virus y es porque hemos establecido un mecanismo para que no exista el ingreso de personas que estén infectadas”, y continuó afirmando que “si seguimos en este camino, donde se permite el ingreso de aviones, nos mandan combis de Nación con repatriados que vienen de lugares que están considerados peligrosos, no tengan duda que en breve tendremos presencia del mismo”.

Controles y prevención

Con respecto a los operativos realizados en toda la provincia, el Ministro de Seguridad sostuvo que “seguimos con los mismos números, si bien hay un descenso, no es significativo. He dado las instrucciones a las Unidades Regionales para que refuercen los controles y se garantice el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio”.

“Sé que es muy difícil ver un enemigo invisible y mucha gente se relaja, pero la cuarentena es obligatoria, todos los ciudadanos de Chubut y del país tienen que cumplirla”, aseveró Massoni, explicando que “hay tres supuestos por los cuales se puede salir: trabajo justificado, que para eso tenemos la página que trabaja al 100%; por una emergencia, que ahí no se necesita un permiso; y cuestiones de abastecimiento.

En este punto, el funcionario provincial remarcó que “establecimos el sistema de Documento y la Policía va a controlarlo en la calle, porque nos encontrábamos con que había más gente que decía ir a abastecerse de la que realmente lo estaba haciendo de verdad”.

Finalmente, Massoni indicó que “ayer tuvimos varias intervenciones, fiestas en distintos barrios, no estamos entendiendo lo que se viene. Tenemos que seguir las directivas del Ministerio de Salud porque no podemos generar picos de intervención que saturen el sistema sanitario, y eso es lo que estamos buscando”.