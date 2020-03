Grazzini aseguró que en Chubut se cumplen las garantías constitucionales y pidió a la oposición que “no haga política” en esta situación

El ministro de Gobierno y Justicia del Chubut, José María Grazzini, lamentó hoy que desde sectores de la oposición chubutense “se haga política” en la situación de pandemia de Coronavirus COVID-19 y advirtió que “en nuestra provincia hay dos casos de presunta violencia institucional, que serán investigados como corresponde hasta las últimas consecuencias”.

“Hoy tenemos que tomarnos dos minutos para salir a responder a cuestiones que suceden y han dicho desde la oposición. Y lamentamos que en esta situación de una pandemia y salubridad pública se haga política de esta manera”, expresó el ministro.

Ante las denuncias públicas de la oposición, Grazzini graficó que “a lo largo del país desde que comenzó el aislamiento hay 20 mil detenidos y en Chubut hay 1.200 casos de detenciones por incumplimientos”.

“Hay más de 400 denuncias en todo el país por abuso institucional y en Chubut hay solo 2 casos. Desde el gobierno vamos a aplicar los instrumentos que debamos aplicar en caso de violencia institucional, pero desde el Gobierno estamos trabajando plenamente en cuidar a los chubutenses garantizando la salud”, sostuvo.

Grazzini pidió a la oposición que “no hablen de violencia institucional cuando dejaron a más de 300 chubutenses en la calle en la ciudad de Buenos Aires y nadie levantó la voz. Salvo el Diputado Nacho Torres que se comunicó y trató de buscar un lugar para esos chubutenses”.

Insistió que “no hemos escuchado a nadie más en cuestión de solucionar esa violencia institucional que sufrieron los chubutenses por parte del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al dejarlos en la calle por tener que utilizar hoteles para salvaguardar la salud de habitantes de esa ciudad”.

“No escuchamos a nadie decir algo sobre las más de 400 denuncias existentes a nivel nacional, y lamentamos que no se hagan eco de esos casos. Con estas cuestiones de salud, de angustia debemos ser medidos en las banderas de lucha que se tratan de levantar”, manifestó.

Grazzini enfatizó que en Chubut “respetamos todas las garantías constitucionales” y remarcó que “tenemos todas las fuerzas trabajando para cuidar a los chubutenses y garantizar su salud, por esta pandemia y la angustia que pasan todos”.

“Buscamos garantizar que la curva no se eleve, le pedimos responsabilidad a los partidos políticos, de llevar la tranquilidad. Este Gobierno va a denunciar cualquier tipo de violencia institucional, la vamos a investigar llegando hasta las últimas consecuencias. Pero por dos casos aislados no podemos hablar de que no se cumplen las garantías constitucionales en Chubut”, afirmó el funcionario.

Grazzini explicó que “en menos de una semana recibimos más de 47 mil pedidos de permisos de circulación, los hemos restringido y las respuesta clara es que más allá de los controles realizados Chubut tiene cero casos de coronavirus. Hemos controlado los ingresos y egresos de la provincia. Lamentamos que se intente hacer política con estas cuestiones, pero garantizamos a todo el pueblo del Chubut la libertad de circular en el marco del decreto presidencial”.