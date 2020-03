El área de Desarrollo Social permanecerá de guardia en caso de evacuaciones

Ximena Miranda dijo que no hay riesgo inmediato para viviendas y que les informaron que el viento cambió de dirección.

Ximena Miranda, del área de Desarrollo Social, dijo que se encuentran de guardia desde que se inició el incendio. Están pendientes de tener los insumos necesarios, en caso de que se deba evacuar gente de sus domicilios.

Hasta ahora, no hubo ningún comentario sobre la necesidad de evacuar personas. El área fue informada de que el viento cambió de dirección y el fuego está dirigiéndose hacia la zona de Valle Chico, donde no hay viviendas, por lo que no hay riesgo inmediato.

La Secretaría y el área cuentan con distintos recursos, como alimentos, colchones, frazadas en caso de que se deba alojar familias de manera urgente. El lugar previsto sería la residencia deportiva del Gimnasio Municipal.

Quienes deban comunicarse con la Secretaría podrán comunicarse al teléfono fijo, ya que se encontrarán a disposición hasta que el incendio sea controlado.

Por otro lado, en la Secretaría, no reciben donaciones: estas solamente se pueden entregar en el cuartel de bomberos. Se dispuso así a fines de que las donaciones no se dispersen.