Coordinan el regreso de mayores de 65 años y derivados por problemas de salud

El ministro de Gobierno y Justicia del Chubut, José María Grazzini, informó que “pusimos en marcha un nuevo protocolo para que los chubutenses que estén fuera de la provincia puedan regresar a sus casas. La prioridad la tiene las personas mayores de 65 y todos aquellos que se encontraban en otras localidades por derivaciones por problemas de salud”.

“Este miércoles podremos concretar los primeros retornos con los debidos cuidados, a partir de que se achicaron las personas en aislamiento y esto nos permite reingresar personas a la provincia con todo el sistema de salud puesto en marcha”, agregó el funcionario provincial.

Asimismo, explicó que “la Provincia pondrá micros para estas personas, cumpliendo con los recaudos necesarios y sin ocupar todos los lugares para que mantengan la distancia requerida. Llegarán a la provincia a un lugar especial para realizar las revisiones necesarias y luego se los trasladará a sus domicilios para que cumplan con la cuarentena correspondiente”.

“Los retornos son programados desde la Casa del Chubut y recordamos que tienen prioridad las personas mayores de 65 años y derivados por temas de salud. Seguimos pidiendo solidaridad, paciencia y que sigan cumpliendo las normas”, señaló Grazzini.

Permisos

En cuanto a los permisos para circular, el Ministro explicó que “Nación aclaró que hasta el 6 de abril estarán vigentes las autorizaciones provinciales, debido al mal funcionamiento de la página web que se vio saturada y no pudo ser utilizada”.

“Con diferentes Ministros pedimos que siga en vigencia el sistema de permisos por provincia hasta que podamos ir intercambiando y cruzando datos. No es que no acatemos, pero es de imposible cumplimiento y no vamos a poder hacer los controles”, señaló.

Medidas preventivas en centros de detención

Continuando, Grazzini también se refirió a las medidas de prevención llevadas a cabo en el Servicio Penitenciario Provincial y en los distintos centros de detención.

“Estamos cumplimentando con todo el plan exigido por el Gobierno Nacional, y tanto en las comisarias como en el Servicio Penitenciario Provincial se tomaron todos los recaudos desde el primer día, se suspendieron las libertades asistidas y las visitas”, manifestó el ministro.

Además, sostuvo que “estamos teniendo conversaciones con el Dr, Daniel Yangüela, y se provisionó a cada centro de detención de teléfonos para que tengan contacto con sus familiares. También con materiales para que puedan realizar barbijos y cofias”.

En este sentido, Grazzini explicó que “tomamos todos los recaudos, se dieron charlas con respecto a la pandemia y la funcionalidad está asistido mas allá de algunas deficiencias. Estamos trabajando constantemente”.