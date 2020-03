Directivos de escuelas de Esquel denunciaron su situación en un comunicado

En el marco de las distintas manifestaciones que se realizaron en Chubut este viernes, los directivos de varias escuelas se reunieron para analizar la situación y emitieron un comunicado titulado "Administrando el caos".

En este, expresaron que no cuentan con el personal suficiente debido a la alta adhesión a medidas de fuerza; el calendario de inicio no contempló los tiempos de recuperación de materias del secundario; no se pudieron culminar las instancias complementarias ni fechas de exámenes; no se tuvieron respuestas ante los pedidos edilicios; las escuelas rurales no cuentan con transporte, entre otros problemas.

Además, agregaron: "Los/las directivos/as de las escuelas estamos sufriendo la vulneración de nuestros derechos laborales: nos deben dos meses de sueldo, nos someten a situaciones de presión y stress laboral inauditas, el Ministro de Educación nos amenaza a través de los medios con descuentos y sumarios, los sindicatos docentes no nos están acompañando y ni siquiera repudiaron en un comunicado las amenazas referidas".

El comunicado completo:

“ADMINISTRANDO EL CAOS”

En la Escuela 7722 “23 de Marzo” de Esquel, a los 6 días del mes de Marzo de 2020 nos reunimos en asamblea las/los directivas/os de las escuelas 701, 713, 735, 758, 767, 791, EPJA 7714, 7708 y 7722 de Región III para analizar el estado de situación:

No contamos con el personal docente y auxiliar necesario para el funcionamiento mínimo de la escuela, debido a la alta adhesión a las medidas de fuerza que se van sucediendo. Las tareas que quedan pendientes o realizamos de modo ineficiente por la sobrecarga que asumimos son de tipo administrativo, pedagógico, operativo, logístico-organizativo, atención de estudiantes y familias, de gestión de recursos y reparaciones, etc.

El calendario escolar del 2020 fijó una fecha de inicio (26/2/20) que no contempló los tiempos de recuperación estipulados en el documento de evaluación vigente para el nivel secundario: debería haber sido de dos semanas y fue solo de 4 días, y además estuvo afectado por las medidas de fuerza del personal, generando una gran complicación con el cierre 2019.

No hemos podido culminar las instancias complementarias de febrero y las mesas de exámenes por la falta de personal y no se pueden definir las situaciones de recuperación, acreditación y promoción de muchísimas trayectorias escolares.

No contamos con el personal necesario para analizar las situaciones particulares de cada trayectoria escolar y organizar las acciones que correspondan, ni tampoco los listados de los cursos y los números de matrícula y vacantes.

No hemos tenido respuestas a las reparaciones y problemas de higiene y seguridad que venimos gestionando, lo cual afecta las condiciones indispensables para habilitar las actividades en los edificios.

El sistema de módulos de carga de novedades de personal sigue teniendo múltiples problemas que no han sido resueltos. Reiteramos que no es un sistema fiable para la carga y transmisión de información, poniendo en riesgo a las/los directivas/os que deben dar fe por la transmisión de información muy importante para el personal. Necesitamos que el Ministerio de Educación se expida formalmente, por escrito, sobre cómo debemos conducirnos con este sistema disfuncional e inefieciente.

Las escuelas de la ruralidad no tienen transporte (las escuelas 114, 188, 107,entre otras); todavía no llegaron las partidas de comedor para quienes tienen residencia; falta gas en la escuela 129; no se resuelve el transporte de combustible para escuelas 99 y 7706; no se arregla el motor generador de la escuela 7706.; etc. Todo esto hace peligrar el derecho a la educación en el ámbito rural.

Los/las directivos/as de las escuelas estamos sufriendo la vulneración de nuestros derechos laborales: nos deben dos meses de sueldo, nos someten a situaciones de presión y stress laboral inauditas, el Ministro de Educación nos amenaza a través de los medios con descuentos y sumarios, los sindicatos docentes no nos están acompañando y ni siquiera repudiaron en un comunicado las amenazas referidas. Sin embargo, somos los/las únicos/as trabajadores que estamos sosteniendo las escuelas abiertas y administrando el caos social y del sistema educativo, poniendo la cara ante la gran cantidad de consultas y reclamos de toda la comunidad, aunque no tenemos soluciones para tantos y tan complejos problemas. Recordamos que quienes deben garantizar los derechos laborales y el derecho a la educación son los gobiernos nacional y provincial que administra los recursos estatales.

El día 12 de febrero y en varias ocasiones posteriores incluso antes de la fecha de inicio de ciclo 2020, solicitamos a los supervisores de Región III una reunión de trabajo para abordar conjuntamente estas problemáticas y solo tuvimos como respuesta que cada escuela vea qué puede hacer con su situación. Ayer, 5 de marzo, recibimos una nota de la Supervisión en la que “nos asesoran” sobre cómo proceder pero dicho asesoramiento no contempla las dificultades que estamos enumerando. Por eso, estamos a disposición de los supervisores y seguimos esperando una reunión con todos/as los/las directivos/as de las escuelas secundarias de nuestra región; ya que consideramos que la situación reviste tal gravedad que solo colectivamente podremos pensar abordajes adecuados.

Sin más, siendo las 10 hs damos por finalizada la asamblea y cerramos la presente acta.