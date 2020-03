El director del Hospital Zonal de Esquel puso a disposición su renuncia

El director del Hospital Zonal de Esquel, Sergio Cardoso, decidió poner a disposición su renuncia. Aclaró que el motivo es que "los servicios esenciales se están resintiendo".

"El reclamo de los trabajadores es justo: estamos todos de acuerdo", comentó. "La gente no puede venir a cubrir las guardias, no llega al trabajo, porque hace dos meses que no cobra".

"Esto lo tenemos que hacer visible porque los servicios esenciales son la guardia, terapia intensiva e internación, entonces es una situación compleja".

Dijo, en cambio, que no han manejado problemas de recursos: en los cinco años que llevan de gestión, pudieron manejarse bien. "Siempre hay algún faltante, pero no es el tema principal acá: acá el tema principal es salarial. La gran mayoría de los agentes no han cobrado, dos meses y cinco días que no cobran. Entonces ahí radica el mayor problema".

"Desgasta, porque los problemas me caen acá, a la dirección, entonces tenés que darles solución. Va a llegar un momento en que no les vamos a poder dar", dijo el director, y agregó: "Corre riesgo la vida de la gente. Uno puede dar soluciones pero llega el momento en que te rebasa todo".

Ahora, quedará esperar la respuesta de parte del Ministerio de Salud y las autoridades.