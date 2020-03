Apertura de sesiones del HCD: El discurso del Intendente Sergio Ongarato

El Intendente de la ciudad de Esquel, Arq. Sergio Ongarato, realizó en la tarde del lunes la apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

La actividad, tuvo lugar en la Asociación Española de Socorros Mutuos, ubicada en la esquina de Mitre y Rivadavia.

En la ocasión, el mandatario municipal brindó su discurso, en el cual se abordaron diversas temáticas y proyectos que hacen a cada área del municipio.

DISCURSO APERTURA DE SESIONES HCD 2020 Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Esquel Señores Concejales Señores funcionarios municipales Autoridades presentes Vecinos de Esquel Cumpliendo con las leyes y ordenanzas vigentes, vengo a este Concejo Deliberante a dar el primer mensaje de este período constitucional. Período constitucional que continúa en forma ininterrumpida desde hace 37 años en Argentina. Comenzamos un año que avizora va a ser difícil en lo económico, lo político y lo social. Nos toca a quienes los vecinos nos han elegido, ser muy cautos y responsables a la hora de tomar decisiones, opinar públicamente o actuar. En este contexto es que quiero transmitirles los mejores augurios para la labor legislativa que este Concejo Deliberante va a comenzar. Este ámbito legislativo comunal es el lugar de los debates de los temas de interés general de la comunidad, debates que doy por descontado se harán con el mayor de los respetos entre ustedes y hacia ustedes, porque eso representará el respeto que los vecinos se tengan entre ellos y para con nosotros. De esta manera este Concejo Deliberante será el lugar donde los vecinos puedan plantear a sus representantes, sus dificultades, sus propuestas y las soluciones que ustedes deberán estudiar y plasmar en ordenanzas si así consideran. HACIENDA Estamos en una coyuntura económica provincial y nacional a la que Municipalidad no le es ajena, toda vez que nuestra economía dependió y depende en gran medida del Estado. A través de la Secretaría de Coordinación de Gestión y Finanzas estamos sentando las bases para continuar siendo un Municipio autosustentable, que no dependa de recibir asistencia financiera externa para su funcionamiento normal y habitual. Mantenemos nuestras cuentas públicas ordenadas, verificamos la calidad de cada gasto y buscamos la mayor eficiencia en el manejo de los fondos que administramos, siendo responsables a la hora de asumir compromisos, priorizando las áreas más sensibles y teniendo en cuenta que cada peso ahorrado se transforma en un peso invertido en las necesidades y crecimiento de nuestra comunidad. Esta forma de trabajar nos permitió cumplir en tiempo y forma con las obligaciones salariales para con los trabajadores y jubilados municipales, logrando además que sus haberes no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. De igual manera estamos cumplimos con las obligaciones para con los proveedores dentro de plazos razonables que permite la administración estatal. En cuanto a la recaudación impositiva, cabe destacar que históricamente Esquel ha cobrado alícuotas bajas en tasas, Ingresos Brutos, e inmobiliario si los comparamos con otras ciudades. Para mejorar la recaudación, en lugar de generar nuevos tributos, trabajamos para aumentar el porcentaje de recaudación, porque es más eficiente y fundamentalmente porque es más justo. Hemos mantenido los valores de las alícuotas y los incrementos de los impuestos de estos últimos años estuvieron por debajo de los valores de la inflación. Sabiendo esto y conociendo el contexto en que estamos, haremos todo lo posible por mantenerlos. Seguimos premiando con beneficios a los contribuyentes que están al día y cabe destacar que hasta el momento, aunque hubo una baja en los ingresos, el porcentaje de recaudación sigue siendo alto, pese a que una buena parte de los vecinos son empleados provinciales que tienen dificultades para pagar sus impuestos debido al atraso en el cobro de sus salarios. Continuaremos trabajando para mejorar la atención a los contribuyentes, incorporando tecnología para modernizar la administración de nuestro Municipio, para facilitar la vida a nuestros vecinos que están dejando de tener largas esperas para realizar sus trámites y tener un seguimiento online de sus trámites. La última incorporación a la digitalización de los trámites fue la inscripción on line a las escuelas deportivas y al Natatorio Municipal. Estamos trabajando en forma permanente en la implementación de aplicaciones informáticas que nos permiten tener un mayor control sobre las áreas, contar con información instantánea para la toma de decisiones, reducir el tiempo de trámites y aportar transparencia a la gestión pública. GAS La racionalización en el uso de los recursos municipales nos permitirá seguir invirtiendo en más obras para nuestros vecinos. En los últimos tiempos estuvimos haciendo obras de extensión de red de gas que la provincia no estaba en condiciones de ejecutar, en los 32 Duplex, Sitravich 2 y Badén 2, y más ayudas económicas para conexiones domiciliarias. Estamos próximos a firmar un convenio con la empresa Camuzzi para llevar el gas al barrio Los Cóndores y seguimos gestionando para ampliar la red de gas en el Badén 1 y la extensión hasta Valle Chico y los loteos que se están haciendo en el lugar. Para Valle Chico continuaremos gestionando la construcción de accesos alternativos que permitan acceder a este sector de la ciudad desde la Ruta 259. Para aquellos lugares donde no haya posibilidades de llevar gas natural en el mediano plazo, continuaremos trabajando con Petrominera o con quienes acepten el desafío de producir combustible de briquetas de papel, pellets y chips con la biomasa que tenemos y la fabricación de estufas que funcionen con ese combustible. Esto permitirá hacer más eficiente la implementación del Plan Calor, con el que asistimos a unas 700 familias y que prevemos tendrá un costo de $ 3.300.000, del cual el gobierno provincial aportó $ 480,000. VALLE CHICO, RIO PERCY Y NAHUELPAN Proyectamos para este año realizar los movimientos de suelos en loteos de Valle Chico y el barrio Matadero, para dejar los terrenos a nivel de calle, las obras de infraestructura de agua y energía eléctrica en ambos sectores y terminar dos obras de agua de larga data en Alto Río Percy y Nahuelpan, las que no resultaron tan sencillas como parecían y que han presentado numerosos inconvenientes técnicos que suelen encontrarse en este tipo de trabajos. Terminamos las obras y habilitamos el Museo de Culturas Originarias de Nahuelpan, que permite nuevamente poner en valor una parte fundamental de nuestra cultura, restando ejecutar las veredas adoquinadas en la estación. MANTENIMIENTO EDILICIO Continuamos con los trabajos de mantenimiento de los edificios municipales, los cuales en el Centro Cultural Melipal y el Auditorio fueron realizados el último año. Días atrás terminamos los trabajos de mantenimiento del edificio de la Secretaría de Turismo Municipal, su oficina de informes y las demás dependencias. Anteriormente cambiamos las carpinterías del Natatorio y el piso del Gimnasio, restando para este año realizar inversiones importantes en mantenimiento y reemplazo de instalaciones termomecánicas en la pileta, el gimnasio, en el Melipal y en el edificio de Belgrano 330. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO La terminación del nuevo Gimnasio ubicado en las cercanías del Badén 2, frente al Centro de Encuentro, el mejoramiento de los espacios exteriores del skatepark, del Gimnasio, el natatorio y de las canchas de tejo son otros de los desafíos que tenemos en infraestructura deportiva para este año y el que sigue, lo cual permitirá ampliar la oferta de torneos deportivos nacionales y regionales que contribuyen a reforzar el turismo en temporada baja. La construcción de una cancha de césped sintético en el Parque de la Bandera permitirá mejorar la imagen de este sector, como así también brindar un espacio deportivo para la Liga Independiente de Fútbol los fines de semana y a otras instituciones y asociaciones deportivas durante el resto de los días. De la misma manera estamos gestionando la autorización para utilizar las tierras contiguas al Parque de la Bandera, hasta la antigua planta de gas y obtener así dos espacios más para la práctica del fútbol. Hemos ingresado también a este Concejo Deliberante el convenio con la Liga de Veteranos de Fútbol para la construcción de dos canchas en predios frente a la Laguna La Zeta. INFRAESTRUCTURA TURISTICA Con financiamiento del gobierno nacional realizamos el año pasado la cartelería turística y lo miradores en la Reserva Natural Urbana Laguna la Zeta y el cerro La Cruz, además de la construcción del núcleo de baños cercanos a la costa de la laguna, mejorando así la infraestructura de apoyo al turismo que, sumados al mantenimiento de la oficina de informes turísticos terminado días atrás, mejoran nuestra infraestructura de servicios al turista. Hoy la laguna es un lugar recreativo ampliamente visitado por los vecinos de la ciudad que, cuenta con servicios y playas ampliadas. El nuevo desafío que aparece es el de la pavimentación del camino de acceso a la laguna y su extensión hasta Río Percy, obra solicitada por la comunidad y cuyo pedido fue remitido a Vialidad Provincial para que podamos entre todos comenzar el proyecto y los estudios conducentes a tener la obra ejecutada en los próximos tiempos. Queda el desafío de lograr un edificio más adecuado para el Concejo Deliberante, mientras gestionamos el nuevo edificio municipal que ya está proyectado y cuya obra fue licitada y adjudicada por la provincia en 2015. INFRAESTRUCTURA BARRIAL La infraestructura para los barrios de nuestra ciudad es un capítulo aparte, de una complejidad mucho mayor, ya que nos enfrentamos no solo a problemas técnicos sino también a problemas económicos, sociales y culturales. Hemos realizado jornadas para explicar a las Juntas Vecinales y a vecinos sobre los riesgos de construir viviendas en zonas donde hay peligro de incendio, inundaciones o derrumbes. Desde la Secretaría de Ambiente se han elaborado toda la información y mapas de riesgo, y en base a ellos estamos comenzando los estudios de los trabajos necesarios para disminuir los riesgos de inundaciones, incendios y derrumbes en los sectores donde es factible realizar estos trabajos o algún tipo de intervención. Hemos mantenido reuniones con el IPV para reformular el PROMEBA del barrio Lennart Englund y tenerlo listo para cuando existan fondos disponibles para las obras; con la dificultad de que las permanentes ocupaciones bajo las piedras, en la vera del arroyo y sobre la calle costanera, modifican la realidad antes que el proyecto pueda terminarse. Ejemplo de esto son las 35 relocalizaciones que se hicieron en conjunto con el gobierno provincial, y de las cuales en casi todos los terrenos aparecieron nuevos ocupantes que imposibilitaron hacer los trabajos proyectados. AMBIENTE Mientras tanto no podemos descuidar el arroyo Esquel y es por ello que hemos trabajado en su mantenimiento, sacando toneladas de residuos, desmalezando sus márgenes y trabajando en conjunto con vecinos en la zona de La Cascada. Estamos gestionando fondos para continuar con los trabajos de mejoramiento de los espacios centrales de la ciudad en el centro comercial y en las avenidas; porque como ciudad turística necesitamos brindar una buena imagen, y también para estar mejor nosotros mismos. Proyectamos para este año ampliar la cantidad de plazoletas con riego automático y sus veredas, para unir las sendas peatonales entre ellas con un circuito aeróbico urbano, como así también dar algún tratamiento verde a las tierras contiguas a la ruta 259 donde pasó la obra de los pluviales. En cuanto a la gestión de nuestros residuos, en 2019 decidimos que la Planta de Residuos trabaje dependiendo directamente de la Secretaría de Ambiente. Con el fin de optimizar el tratamiento de los residuos desde un mismo sector de la Municipalidad. Estos años hemos bajado drásticamente el déficit de la Planta de Residuos que, tiene erogaciones importantes que todavía no alcanzan a cubrirse con la recaudación del servicio. Cabe tener en cuenta que la Planta ya cumplió 11 años, y requiere de inversiones extraordinarias que la Municipalidad de Esquel no está en condiciones de solventar únicamente con el cobro de la tasa ambiental. El módulo de enterramiento en tres meses deberá cerrarse definitivamente y es imperioso realizar la ampliación del mismo que, nos dará un horizonte de tres años más, permitiéndonos cumplir con disposiciones de la Justicia mientras gestionamos un segundo módulo. La cinta transportadora y las máquinas están cerca del límite de su vida útil y pese a encontrarse en buen estado de conservación requieren un recambio en el corto plazo. La relación con la Municipalidad de Trevelin, con la que hay convenios firmados, y que aporta el 18% de los residuos que van directamente al módulo de enterramiento, es otro capítulo que deberemos discutir en el seno de este Concejo Deliberante. Continuamos trabajando para hacer más eficiente el servicio de recolección de residuos en la ciudad. A la inversión de tres nuevos camiones compactadores le sumamos la instalación de dispositivos de seguimiento satelital de los mismos, lo que permitió, entre otras cosas, analizar los recorridos de los camiones y hacer modificaciones de los mismos para mejorar el servicio. OBRAS NACIONALES Y PROVINCIALES Continuamos también realizando las gestiones para que las obras que se están haciendo con fondos nacionales: Ruta 40, Aeropuerto y Pluviales puedan tener los aportes financieros que permitan que las mismas mantengan los ritmos de obra y que puedan ocupar la mayor cantidad de mano de obra posible. Todo esto teniendo en cuenta que en el contexto que estamos viviendo, la única fuente posible que vemos en el corto plazo para la obra pública es la Nación. En cuanto a las obras que gestionamos ante el gobierno nacional, continuaremos con los proyectos de pavimentación de la ruta 259 hasta la frontera con Chile, como así también el proyecto de 81 cuadras de hormigón y 25 adicionales cuyas documentaciones técnicas se elaboraron y están presentadas en Buenos Aires. Otras gestiones que estamos comenzando a nivel nacional son el financiamiento de la Nueva Toma de Agua en el Arroyo Buitrera, que nos permitirá triplicar el abastecimiento de agua sin necesidad de ningún bombeo y la Nueva Planta Cloacal de la ciudad, para la cual Esquel ya cuenta con el terreno, un anteproyecto y un propietario que acepta utilizar el agua de reúso. Quiero destacar el trabajo conjunto que hemos realizado con la Cooperativa 16 de Octubre en ambos proyectos. PAVIMENTO Para los pavimentos que se están realizando con los vecinos a través del sistema de consorcios, estamos analizando modificaciones a la reglamentación vigente de los mismos con el fin de preservar tanto a los vecinos como a la Municipalidad en lo que respecta al financiamiento de las obras y la garantía de los trabajos. Continuaremos con las gestiones de adoquinado de calles de nuestra ciudad mediante convenios con Vialidad Provincial para la provisión de adoquines de hormigón, que nos permitió pavimentar en los últimos 4 años calles en los barrios Buenos Aires, Matadero, Winter y Ceferino, mejorando la calidad de vida de muchos vecinos. Entre los pedidos al gobierno provincial está la continuidad de la ruta 71 en el Parque Nacional Los Alerces: el completamiento hasta el pavimento existente y hasta la localidad de Cholila. TROCHITA También estamos conversando con el gobierno provincial respecto de nuestro principal atractivo turístico que tenemos en la ciudad, declarado Monumento Histórico por el Senado de la Nación y cuya concesión termina en 2023: nuestra querida Trochita. En una nota enviada semanas atrás al ministro Cavaco, solicitamos conversar con los responsables de este recurso a fin de buscar una forma de administrar el mismo mediante algún instrumento moderno de gestión: una Administradora, un Ente Público no Estatal, o alguna otra forma que permita gestionar más eficientemente el mantenimiento del material rodante y vías, los edificios, el reemplazo del personal que se vaya retirando, la venta y la promoción de este recurso turístico. GOBIERNO Quiero destacar algunos de los hechos más salientes de la gestión de gobierno de los últimos años, en distintos aspectos que hacen a los temas diarios que nos preocupan a todos los vecinos: Hemos intensificado los controles en la Portada, con la premisa que se trata de un control del estado y de la documentación de las mercaderías que ingresan a la ciudad. La tarea de los inspectores logró detectar algunos casos fuera de las reglamentaciones establecidas, pero fundamentalmente incita a quienes ingresan mercadería a la ciudad, a hacerlo de acuerdo a las ordenanzas y normativas vigentes. Zoonosis Trabajamos intensamente en la implementación del programa municipal de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, en conjunto con la Fundación FADAES, con la que hemos realizado más de 2700 esterilizaciones quirúrgicas, lo que permitirá disminuir progresivamente la sobrepoblación de perros y gatos y sus consecuencias en la salud pública. Nuestro objetivo para este año es llegar a las 3000 esterilizaciones y realizar el patentamiento electrónico de mascotas mediante microchips que adquirimos el año pasado, como así también implementar una fuerte campaña de educación y concientización en las escuelas como se hizo el año pasado en la escuela N°159 Asimismo estamos trabajando en la elaboración de alternativas para cambiar la función de la Perrera Municipal y convertirla en un centro de reinserción y rescate. Comercio: Desde el Departamento de Bromatología se han realizado distintos controles específicos en los distintos comercios, y se han dado charlas a los interesados sobre manipulación de alimentos y buenas prácticas de manufactura. Se está trabajando en la habilitación de más cocinas comunitarias en las juntas vecinales, entendiendo que es una herramienta importante para los vecinos para generar fuentes de trabajo genuino. Juntas Vecinales Continuamos con el compromiso de regularizar todas las juntas vecinales. Durante el 2019 se renovaron autoridades en 7 juntas vecinales que tenían vencidos sus mandatos, quedando pendientes por regularizar 3 más. Se trabajó desde las distintas secretarías, coordinando con los presidentes barriales, atendiendo las necesidades particulares de cada barrio. Se realizaron jornadas de limpieza de barrios, asistencia social, capacitaciones del área de Producción y Empleo entre otras. Para el año en curso se propondrá avanzar en el proyecto de Ordenanza de actualización del Estatuto de las Juntas Vecinales que, se encuentra pendiente en el HCD. Deptos. de Comercio, Bromatología y Transito: Con el objetivo de prevenir accidentes viales y disminuir la tasa de siniestralidad se trabajó en prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso del casco protector para los motociclistas, la utilización del cinturón de seguridad, el uso del teléfono celular al conducir, y el control de los sistemas de seguridad en los vehículos. Estamos haciendo énfasis en los controles de alcoholemia realizados por inspectores municipales con la colaboración de personal de la Policía de la Provincia del Chubut. Adquirimos un nuevo alcoholímetro y firmamos un comodato con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la adquisición de otro. Como resultado de estos controles, durante el año 2019 el Departamento Tránsito y Transporte realizó la cantidad de 1.831 actas de infracción; de las cuales 247 fueron por alcoholemias positivas. Desde la División de Educación Vial se trabajó en conjunto con el Consejo Municipal de Educación en un proyecto para implementar campañas en escuelas, jardines y en general a toda la población. Se realizaron encuestas vía redes sociales para orientar las campañas en ese sentido. Se grabaron spots radiales y se realizaron campañas en las calles y en las esquinas más congestionadas. Se priorizó el trabajo sobre el peatón, y en una segunda etapa se hará sobre los conductores. El trabajo sostenido en educación vial logró que Esquel sea reconocida por quienes nos visitan por el orden y seguridad del tránsito. Falta mucho por hacer, pero sabemos que este es el camino. El Sistema de Estacionamiento Medido permitió la liberación de lugares para estacionar, con un costo inferior a otros sistemas ya que permite fraccionar la hora de estacionamiento y llevar los controles necesarios. Mudamos la oficina de atención al público a un local más visible y de mejor acceso para los usuarios, mejorando notablemente el servicio del mismo. Actualmente, en los 650 lugares habilitados para estacionar, se activan 2500 estacionamientos por día de promedio en nuestra ciudad. Defensa del consumidor: Durante el 2019, la Dirección Municipal de Defensa del Consumidor recibió 988 casos entre denuncias y reclamos, resolviendo un 75% a favor del consumidor, mientras que el 25% restante aún se encuentra en gestión. El 98% de los casos son de nuestra ciudad, pero se ha intervenido también en denuncias originadas por nuestra vecina localidad de Trevelin y de otras ciudades de la Comarca del Paralelo 42 y más al sur. Recursos Humanos Durante los meses de Agosto y Septiembre pasados se realizó por primera vez un programa de capacitación en conjunto con la Universidad de la Patagonia para todo el personal de conducción de la Municipalidad con el objetivo de desarrollar competencias estratégicas que permitan mejorar el desempeño de los equipos de trabajo y en consecuencia el servicio que la Municipalidad brinda a la comunidad. A partir del mes de Julio se digitalizaron los recibos de haberes permitiendo generar un ahorro y optimización de los recursos tanto humanos como materiales del Municipio reduciendo el uso de papel y tinta, contribuyendo así con el proceso de modernización que lleva adelante esta gestión y el cuidado del medio ambiente. DESARROLLO SOCIAL La asistencia y contención de los sectores más vulnerables hace que se creen las bases propicias para tener una sociedad más equitativa, y que también se puedan dar las condiciones de seguridad para que vengan inversiones que generen mano de obra genuina que no dependa directamente de los avatares de la administración del Estado ni de planes sociales. En este aspecto ratifico la necesidad del trabajo en conjunto con Provincia y Nación en el abordaje de situaciones de violencia, de vulneración de derechos, discapacidad y asistencia a los más vulnerables. Para ello estamos trabajando en la implementación de un relevamiento sociodemográfico con el objetivo de abordar situaciones de vulnerabilidad, principalmente con niños y adultos mayores, que por alguna razón no hayan sido detectadas por la Municipalidad hasta este momento. Estamos afrontando una de las consecuencias más dolorosas de las dificultades económicas y la paralización de la obra pública: más de 300 desocupados del sector de la construcción que están en serias dificultades. Para ello estamos trabajando en conjunto con el gobierno provincial en el otorgamiento de subsidios provinciales a desempleados cuyo pago se realiza a través de la Municipalidad. Estamos gestionando programas de poda y raleo de forestaciones para este invierno y además asistimos con refuerzos alimentarios a más del doble de las familias que eran asistidas en 2017. A nivel habitacional asistimos a familias con serias dificultades en sus viviendas, con materiales y asistencia técnica. Asimismo colaboramos con colchones, nylon y leña a quienes no llegan a cubrir sus necesidades básicas por falta de recursos. Trabajamos desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia con las Instituciones Descentralizadas, en conjunto con el Gobierno de Chubut con el fin de brindar contención a aquellas personas cuyos derechos han sido vulnerados. Hemos trasladado las oficinas del Servicio de Protección de Derechos a una nueva ubicación más céntrica y en mejores condiciones edilicias y trabajamos para reacondicionar los Hogares de Adolescentes y los Minihogares Estamos trabajando para poner en funcionamiento la Oficina de Prevención y Atención de la Violencia con Perspectiva de Género, creada por ordenanza el año pasado, para que la asistencia a los familiares y mujeres víctimas de violencia sea abordada de manera integral. Continuamos trabajando en el acompañamiento y asesoramiento en materia de Discapacidad en lo que respecta al transporte, pensiones provinciales, inclusión laboral y becas laborales. Desde el Centro de Día, más allá de las tareas de mantenimiento edilicio y de la incorporación de un vehículo de transporte adaptado 0 Km, continuamos con el objetivo de lograr desde allí más y mejores servicios para sus concurrentes. Hemos gestionado y obtenido de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia el financiamiento para las mejoras edilicias en mantenimiento y seguridad de 6 espacios de Primera Infancia dependientes de la Municipalidad, que garantiza el desarrollo integral de niños y niñas de 45 días a 4 años de edad. Continuamos con las gestiones para lograr este año otros financiamientos para jardines maternales. Enumerar la totalidad de programas, proyectos y aportes que se realizan desde la Secretaría de Desarrollo Social haría muy extenso este acto, por el cual hemos decidido adjuntar en un anexo de este discurso todos los detalles de las tareas desarrolladas y los proyectos en marcha. DEPORTES Hemos abierto nuevas actividades deportivas para desarrollar en las sedes vecinales de nuestra ciudad, como forma de llegar con propuestas activas a los barrios, porque entendemos que el deporte es la herramienta social y cultural que nos acerca a una mejor calidad de vida. Hemos acercado nuevas propuestas deportivas como la escuela municipal de ciclismo mountain bike y Skate, respondiendo a la demanda de los más jóvenes, que sin lugar a dudas deben ir acompañadas de la instrucción deportiva pero también con la concientización de cuidados y uso de elementos de seguridad obligatorios. Continuaremos con la promoción de Esquel como sede de torneos deportivos a nivel Nacional, Regional y Provincial, que ya nos trajeron miles de deportistas a nuestra ciudad. Ya está confirmado que este año seremos anfitriones de torneos de Gimnasia Deportiva, Handball, Bádminton y Futsal. TURISMO Y PRODUCCION. En cuanto a los ejes de desarrollo forestal para Esquel y la región, hemos conformado la Mesa de Foresto Industria, a fin de que los técnicos elaboren los lineamientos de acción para que la actividad forestal se transforme realmente en un motor importante de nuestra economía y fundamentalmente en generadora de mano de obra. En materia de turismo desde la Municipalidad estamos trabajando en la implementación de un Plan de Marketing coordinado por la Universidad de la Patagonia, que incluya el desarrollo de la marca ciudad, concientizar a los vecinos de lo que implica ser parte de una ciudad turística y definir estrategias de comunicación para la promoción del destino. Continuaremos con la presencia de Esquel en los principales eventos de interés turístico de nuestro país y países limítrofes. Incrementaremos los viajes de prensa y familiarización con medios nacionales a través del Ente Mixto. Continuaremos con el fortalecimiento de las relaciones con Aerolíneas Argentinas para conseguir mejores tarifas, aviones más grandes y nuevas rutas, y con las gestiones para la llegada de nuevas empresas aéreas a Esquel. Los eventos han demostrado ser una gran herramienta para generar actividad turística en los meses de temporada baja. Potenciaremos el segmento de turismo de eventos fortaleciendo los existentes y generando otros nuevos, lo que contribuirá a cubrir los baches en la demanda de la temporada baja, como ocurrió durante la segunda mitad de 2019. Coincidimos muchos en que el perfil de ciudad administrativa, que brinda servicios al campo, hace tiempo que no es suficiente para que nuestros hijos tengan las posibilidades reales de trabajo en este siglo XXI tan complejo y tecnológico, en el que muchos paradigmas están cambiando rápidamente. Por ello estamos trabajando desde hace años en ampliar la oferta de empleo de Esquel y que no pase necesariamente por el empleo público. En este momento, y como tarea de extensión, la UNPSJB coordinará un diagnóstico del entramado productivo local. Y con las demás instituciones de la mesa de Innovación y Empresarialidad de la Comarca de Los Alerces definiremos las políticas públicas necesarias para cada sector productivo, que nos permitan tener el sustento técnico a la hora de gestionar programas o leyes tendientes a promover la creación de nuevos emprendimientos productivos. Desde el CAPEC continuaremos con la optimización de su funcionamiento, la ampliación de sus usos y la incorporación de nuevos productores. Los trabajos en la Sala de Alimentos permiten aumentar la capacidad de la misma, por lo que ya estamos trabajando en la incorporación de nuevos productores. Estamos trabajando en el mejoramiento de las posibilidades de inserción en el mundo laboral acorde a la demanda existente, con capacitaciones mediante talleres y programas como el Programa Jóvenes, el de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, talleres de soldadura, de construcción en seco y de cocinas domiciliarias. Estamos planificando en conjunto con los Institutos 800 de Formación para que en nuestra ciudad exista una oferta de capacitaciones capaz de formar fundamentalmente a nuestros jóvenes para ingresar al mundo laboral. CULTURA La creatividad y la innovación cultural constituyen un importante factor de desarrollo socioeconómico de las ciudades y una fundamental vía de inclusión. Democratizar el acceso a la cultura y promover tanto las iniciativas de vanguardia como la cultura popular son algunos de los compromisos de las Ciudades Educadoras de la que Esquel es parte desde hace varios años. Este año seguiremos comprometidos en la producción y promoción de una variada y sostenida agenda cultural propia, como así también continuaremos acompañando, auspiciando y colaborando con proyectos de gestión privada. El Encuentro de Teatro, el Encuentro de Escultores, las Expo de Verano e Invierno, el Salón de Artes Plásticas, la Vigilia del Aniversario, el Pre Cosquín y el Trocha Rock, son algunos de los eventos de la agenda anual que se verá enriquecida este año con nuevas propuestas para sumar al calendario de actividades, fomentando de esta manera el Turismo Cultural. La puesta en marcha del Cine digital, con proyección de películas en simultáneo con los estrenos en las grandes ciudades, contribuyó a mejorar la oferta de actividades a los vecinos de la ciudad como también al turista. Seguiremos brindando herramientas para el desarrollo de las distintas habilidades de las personas, ofreciendo espacios y formas de alfabetización desde la educación no formal apuntando a la transformación social y a la autonomía de los ciudadanos. Promoveremos y gestionaremos nuevos espacios de reflexión y participación a través de diferentes eventos, tales como ateneos, charlas, debates, documentales, conferencias, capacitaciones y simposios, utilizando y visibilizando sectores de la Secretaría de Cultura como el Auditorio, el Melipal, la Biblioteca Pública Municipal, el Museo Histórico de la ciudad, el Punto Digital y el Museo de Culturas Originarias Patagónicas en Nahuelpan. Continuaremos estrechando lazos con diversas Instituciones Culturales de nuestra ciudad y del país colaborando y cooperando a través de convenios y proyectos de coproducción. “La cultura es ese vínculo invisible que nos une entre personas y que expone formas de pensar y de vivir. Las representaciones culturales como el arte, la literatura, el lenguaje y la religión, junto con los valores y creencias de una comunidad, forman su esencia y se manifiestan a través del estilo de vida de quienes pertenecen a ella. Cada cultura es especial, distinta y es esa diversidad lo que más nos enriquece.” EMERGENCIA POR INCENDIO Antes de finalizar, quiero referirme a la situación de emergencia que tuvimos la semana pasada, producto del incendio que amenazó con ingresar a un sector de la ciudad. Quiero destacar la rápida conformación del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, la participación, colaboración y predisposición de todos los que tenían que estar en el mismo, el trabajo en conjunto de Protección Civil Municipal con Bomberos de Esquel, la Secretaría de Bosques, la Brigada de Incendios, Parques Nacionales y el Plan Nacional de Manejo del Fuego, como así también de las fuerzas armadas y de seguridad, empresas privadas que aportaron maquinaria, el Hospital, el gobierno provincial, el gobierno nacional, y otras instituciones y privados que colaboraron. Como también de vecinos que donaron agua y alimentos para quienes combatían el incendio y que trabajaron recibiendo los mismos. A ellos, y a todos los que no nombré, muchas gracias por el trabajo que hicieron. Para finalizar, quiero reiterar lo que dije al inicio de mi discurso: “Comenzamos un año que avizora va a ser difícil en lo económico, lo político y lo social. Nos toca a quienes los vecinos nos han elegido, ser muy cautos y responsables a la hora de tomar decisiones, opinar públicamente o actuar”. Son muchos los desafíos para este 2020, nadie puede asegurar que logremos todas las metas que nos hemos propuesto, pero tengan la certeza de que daremos lo mejor de nosotros: nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestra honestidad en el manejo de los fondos públicos y fundamentalmente nuestra lealtad hacia los vecinos de Esquel. El futuro de Esquel nos involucra a todos. Los invito a soñar la ciudad que queremos y a trabajar juntos para lograrlo. Busquemos nuestros puntos de acuerdo y trabajemos sobre ellos, nuestra ciudad es más importante que nuestras diferencias políticas. De esta manera, dejo formalmente inaugurado el presente período de sesiones ordinarias. Muchas gracias.

ANEXO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Desde la Secretaría de Desarrollo Social se está trabajando en un plan general para realizar un relevamiento de los barrios de la ciudad para contar con información actualizada y detallada de las necesidades de cada familia. El fin es tener un registro que facilite conocer las necesidades por las que pasan los ciudadanos y así poder contar con una mejor asistencia de parte del municipio.

Este relevamiento se llevará a cabo con personal de la Secretaría y consistirá en la realización de una encuesta sociodemográfica en la cual se detallará la composición familiar y las necesidades más urgentes a cubrir.

Se tendrá un sistema donde se cargarán los datos de manera digital, el cual otorgará a los empleados un manejo más accesible a la información de las personas.

Se tiene como prioridad conocer aquellos casos que no están siendo asistidos por la Secretaría y que están atravesando una situación de vulnerabilidad, la cual se buscará resolver de manera urgente, priorizando los casos que se consideren más relevantes, como por ejemplo aquellas familias que cuenten con niños y necesiten algún tipo de asistencia urgente o aquellos adultos mayores que están imposibilitados de acercarse a solicitar ayuda a nuestras instalaciones y de los cuales se desconozcan los casos.

Este relevamiento permitirá brindar un mejor servicio a la comunidad, contando con información que le servirá a cada área correspondiente para que así se pueda contar con un mejor acompañamiento a las problemáticas existentes.

La Dirección de Empleo tiene como principal objetivo el mejoramiento de posibilidades de inserción en el mercado laboral debido a la demanda existente, respondiendo a través de la capacitación y/o reconversión de sus perfiles laborales y la generación de diversos talleres y programas a ejecutar durante el transcurso del año, como:

PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO: el mismo es apto para personas con discapacidad a partir de los 18 años y es dependiente del Ministerio de Trabajo de la Provincia. El programa tiene como principal objetivo promover la participación de los becados en actividades de utilidad social que, en forma tutelada, les permita desarrollar sus potencialidades y obtener hábitos y habilidades propios del mundo laboral. Los ingresos al mismo se darán bajo proyectos y la idea es formular y ejecutar la máxima cantidad de entrenamientos posibles en instituciones públicas y sin fines de lucro.

el mismo es apto para personas con discapacidad a partir de los 18 años y es dependiente del Ministerio de Trabajo de la Provincia. El programa tiene como principal objetivo promover la participación de los becados en actividades de utilidad social que, en forma tutelada, les permita desarrollar sus potencialidades y obtener hábitos y habilidades propios del mundo laboral. Los ingresos al mismo se darán bajo proyectos y la idea es formular y ejecutar la máxima cantidad de entrenamientos posibles en instituciones públicas y sin fines de lucro. PROGRAMA JÓVENES: la idea principal es generar herramientas de empleo a los jóvenes a través del dictado de Cursos de Introducción al Trabajo (C.I.T.). En ellos se tendrá como objetivo analizar los objetivos educativos y laborales, analizando experiencia y conocimiento en cuanto a los requerimientos de los puestos laborales demandados a nivel local y regional. Estos cursos ayudarán a los jóvenes a fortalecer competencias de comunicación y conocimiento en cuanto a las condiciones básicas que se deben dar para garantizar salud en el trabajo y, a su vez, sobre las obligaciones básicas que deberán cumplir.

la idea principal es generar herramientas de empleo a los jóvenes a través del dictado de Cursos de Introducción al Trabajo (C.I.T.). En ellos se tendrá como objetivo analizar los objetivos educativos y laborales, analizando experiencia y conocimiento en cuanto a los requerimientos de los puestos laborales demandados a nivel local y regional. Estos cursos ayudarán a los jóvenes a fortalecer competencias de comunicación y conocimiento en cuanto a las condiciones básicas que se deben dar para garantizar salud en el trabajo y, a su vez, sobre las obligaciones básicas que deberán cumplir. TALLER DE SOLDADURA ELÉCTRICA: éste alienta a la generación de empleo e inserción en el mundo laboral a través de un microemprendimiento y autogestión. Es un curso impulsado desde la Dirección de Empleo y consiste en un taller donde se otorgarán materiales teóricos de herramientas básicas para la incorporación de habilidades y conocimiento en la materia. Se llevará a cabo en instalaciones del área operativa de la Municipalidad de Esquel y la inscripción estará abierta al público, con un cupo limitado de 15 personas, de acuerdo a la capacidad del lugar.

éste alienta a la generación de empleo e inserción en el mundo laboral a través de un microemprendimiento y autogestión. Es un curso impulsado desde la Dirección de Empleo y consiste en un taller donde se otorgarán materiales teóricos de herramientas básicas para la incorporación de habilidades y conocimiento en la materia. Se llevará a cabo en instalaciones del área operativa de la Municipalidad de Esquel y la inscripción estará abierta al público, con un cupo limitado de 15 personas, de acuerdo a la capacidad del lugar. TALLER DE CONTRUCCIÓN EN SECO: se dictará a fin de dar conocimiento sobre construcción en interiores y el mismo se llevará a cabo en una de las sedes barriales.

se dictará a fin de dar conocimiento sobre construcción en interiores y el mismo se llevará a cabo en una de las sedes barriales. COCINAS DOMICILIARIAS Y CARROS: la iniciativa para este año es promover las habilitaciones de establecimientos de elaboración de alimentos de pequeña escala, estableciendo un régimen promocional para los productores de economía social y solidaria y, a su vez, promover dicha actividad.

Se buscará a través de gestiones ante el Ministerio de Producción y Empleo la mayor cantidad de cursos para así poder capacitar y orientar a más de 500 jóvenes a lo largo del año 2020, donde se buscará duplicar los proyectos de entrenamientos para el trabajo en el sector privado, previa aprobación del Ministerio, y se llevarán a cabo prácticas en comercios y/o instituciones privadas de nuestra ciudad.

Desde la Dirección de Promoción Social se realizó la Colonia Recreativa, a la cual a nivel maternal asistieron 60 niños, los cuales fueron divididos en 3 jardines maternales.

Se está trabajando en la entrega de kits escolares con materiales de parte de la Secretaría y aquellos conseguidos gracias a los fondos que fueron entregados desde el Gobierno de la Provincia desde el Ministerio de Familia, Mujer y Juventud. Se está realizando un relevamiento de niños y adolescentes con necesidad de ayuda a nivel escolar, en conjunto con las Sedes Barriales.

La Dirección cuenta con una asistencia mensual a nivel alimentario, mediante la cual se hace entrega de refuerzos alimentarios a aquellas personas que tienen necesidades nutricionales especiales, como bajo peso, celiaquía y diabetes.

Se está llevando a cabo un relevamiento de las instalaciones de Jardines Maternales, a fin de dar solución a corto plazo a los conflictos edilicios que se presentan y dificultan el normal funcionamiento. Los trabajos de mantenimiento están siendo realizados en conjunto con personal de la Secretaría de Obras Públicas.

A futuro, se van a realizar proyectos en cuanto a talleres saludables con actividad física y capacitaciones a personal auxiliar de Jardines Maternales a fin de brindar un mejor servicio a los niños que asisten a los mismos. Se realizará también, en el mes de agosto, la celebración del día del niño que se lleva a cabo cada año desde esta Dirección.

La Dirección de Acción Social cuenta con personal que se encarga de la atención al público que presenta necesidades básicas, como alimentarias o a nivel cotidiano.

Se realizan entregas de refuerzos alimentarios, colchones, nylon y leña a aquellas familias que tienen necesidades y no pueden cubrir desde otro lugar.

Es cotidiana la atención a aquellos que se presentan con deudas de servicios, a los cuales se los acompaña con una nota presentada a las diversas entidades para poder ayudarlos a acceder a un plan de pago accesible y así evitar que deban prescindir del servicio.

Se realiza la entrega de leña por metros a quienes no cuentan con el servicio de gas instalado en sus viviendas y no posean otro modo de calefaccionarse. Así mismo, la Secretaría cuenta con vehículos disponibles para acercarles a las familias la leña hasta su hogar.

En conjunto con el Área Social de Vivienda y la Dirección General de la Secretaría se trabajó en la asistencia del temporal del 1 de febrero del corriente, mediante la cual se entregaron materiales para la refacción de las viviendas afectadas y se realizaron trabajos de mantenimiento y refacción junto a personal de la Secretaría de Obras Públicas. Dichas asistencias se llevaron a cabo el día del temporal y se continuó reforzando en cuanto a compras de materiales y arreglos durante los días siguientes.

Desde el Área Social de Vivienda se ha orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Esquel respetando objetivos fijados desde el Ejecutivo Municipal. Esta área es la encargada de cubrir la demanda de soluciones habitacionales, ya sea otorgando recursos para la solución rápida, como así también acopañando con la elaboración de Proyectos para eliminar estas dificultades.

Se lleva a cabo el trabajo a través de atención al público de manera organizada, dividiendo los días en los diversos servicios que se ofrecen, como microcréditos, mano de obra, convenios de materiales, compra de materiales, mano de obra, microfinanzas y conexiones domiciliarias de gas.

En el transcurso del año, se realizaron pedidos de compra de materiales que se realizan en conjunto con el Departamento de Compras de la Secretaría de Hacienda, tanto para convenios como para ayudas directas. Esta compra se realiza en Enero a fin de abastecer esta área para asistir, aproximadamente, a familias, lo cual se refuerza con compras que se realizan a lo largo del año.

En cuanto a la entrega de materiales, previamente se hace una visita domiciliaria o por derivación de alguna de las Direcciones u Organismos dependientes de la Secretaría y luego se realiza la entrega de manera directa.

El convenio de materiales consiste en adquisición de materiales en general de parte de las familias a través de un convenio con finalización a mediano y largo plazo, con cuotas accesibles, sin interés y acordes a los ingresos económicos de las familias. Fueron entregados, en lo que va del año, un total de convenios destinados a solucionar diferentes necesidades habitacionales.

Como proyectos futuros a cumplir durante el 2020 se estiman 25 conexiones de gas, 20 cambios de estructura y cubierta de techo, colocación de 500 antenas satelitales, aporte y mano de obra para la ejecución de 10 mejoramientos habitacionales, construcción de 5 baños nuevos y creación de 50 convenios de materiales.

En los últimos 10 meses, se realizaron 12 conexiones de gas con fondos municipales.

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia está trabajando fuertemente en continuar con capacitaciones a los operadores de infancia que trabajan en las Instituciones Descentralizadas y el Servicio de Protección de Derechos para jerarquizarlos y así brindar un servicio de calidad para los más vulnerables. Asimismo reacondicionar los hogares que alojan a los niños, niñas y adolescentes como así también ofrecerles todo tipo de actividades que los igualen en oportunidades con el resto de los infantes y así se garantice la protección integral de todos sus derechos.

Se pondrá en funcionamiento, de manera prioritaria, la Oficina de Prevención y Atención de la Violencia con Perspectiva de Género para que la asistencia a los familiares y mujeres víctimas de violencia sea abordada de manera integral para que las mujeres y sus hijos puedan vivir en plena libertad y con sus derechos restituidos.

Para llevar a cabo dicho Programa, se están realizando las acciones para conformar el equipo técnico necesario para la asistencia correspondiente a las víctimas.

El día 8 de marzo se realizó el lanzamiento del concurso para el logo que llevará la Municipalidad como representación a Municipalidad libre de violencia con perspectiva de género.

Una vez creada la Oficina se pondrá en marcha la conformación de la Mesa Interpoderes Municipal, para desde allí realizar acciones coordinando con todos los actores municipales y comunitarios encaminadas a la lucha y prevención contra situaciones de violencia con perspectiva de género y así en conjunto lograr generar políticas públicas que perduren en el tiempo, teniendo como objetivo la erradicación de este flagelo social.

Comenzamos a contactarnos con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud y con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación para articular y coordinar las capacitaciones para los tres Poderes de la Municipalidad de Esquel, con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley Micaela.

Desde la Dirección de Discapacidad se realiza acompañamiento y asesoramiento en materia de Discapacidad. Para ello, se otorgan asesoramientos sobre:

transporte para personas con discapacidad;

Tramites de pensiones provinciales;

CUD;

Inclusión laboral.

Asistencia:

desde el programa de adaptaciones domiciliarias (desde la comisión CADE), de la cual participan distintas áreas a los fines de realizar las adaptaciones edilicias correctas.

Desde el programa de Becas laborales

Entrega de refuerzos de alimentos, leña, kit escolares, etc.

A futuro y en el transcurso del año, se planifica generar políticas públicas que tengan que ver con la inclusión real de las personas con discapacidad, para lo cual se comenzó a trabajar fuertemente con el área de empleo a los fines de poder llegar al cupo laboral del 4 por ciento. Destacando las capacidades con las que cuentan la personas con discapacidad.

Se pretende también enmarcar la discapacidad en las políticas de género, a los fines de poder “amalgamarlas”.

Se seguirá trabajando desde el Centro de Día para Jóvenes y Adultos con Discapacidad en post de lograr desde allí más y mejores servicios ara sus concurrentes.

Se platean capacitaciones para las distintas áreas municipales sobre Discapacidad y Derechos.

Se seguirá trabajando con el Consejo Municipal de Discapacidad, articulando acciones y políticas públicas para la discapacidad.

Se consiguió, con financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad un vehículo (Ford Tránsit) para el Centro de Día para Jóvenes y Adultos con Discaspacidad.

Desde la Dirección General se ha conseguido financiamiento por millones de pesos ante la SENNAF (Secretaría Nacional de Niñéz, Adolescencia y Familia) para el fortalecimiento de 6 espacios de Primera Infancia dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social: Jardínes Marternales “Chispitas”, B° Buenos Aires, “Tremún Nehuén” del B° 28 de Junio, “Rayito de Luz” del B° Badén, “Evita” del B° Estación y “Sol y Luna” del B° Don Bosco.

Esta herramienta permite garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas de 45 días a 4 años de edad en post de favorecer la promoción y protección de sus derechos.

Estos fondos se destinan a realizar mejoras edilicias para el mantenimiento y seguridad de las niñas y niños que asisten a dichos espacios.

Ya se están realizando las gestiones para que durante el presente año se renueven los convenios pertinentes con SENNAF y se sumará un nuevo financiamiento para uno de los sectores del Jardín Maternal N°2403.-

ANEXO SECRETARIA DE GOBIERNO:

Depto. de Zoonosis:

Durante el 2019 se trabajó intensamente con la Fundación FADAES en la implementación del programa municipal de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, como política de estado municipal, para lograr un control eficiente de la reproducción de perros y gatos, buscando evitar la sobrepoblación de las especies y sus consecuencias.

En ese sentido durante el 2019 se realizaron más de 2780 esterilizaciones quirúrgicas en el Quirófano Móvil y el Depto. de Zoonosis, superando así el objetivo propuesto a principios del 2019.

Se colocaron 2200 dosis de antiparasitarios y 1000 vacunaciones antirrábicas

Se trabajo en conjunto con las Juntas Vecinales donde se hicieron durante el 2019 y se continúan haciendo campañas de castración masiva en cada sede

El año pasado se adquirieron 2000 microchip para realizar el patentamiento electrónico de animales y en los próximos meses comenzara la implementación de los mismos.

Se esta trabajando en conjunto con la mencionada Fundación, en las distintas alternativas para ir cambiando la función de la Perrera Municipal, hasta su conversión en un centro de reinserción y rescate.

Para el año 2020 el objetivo es superar las 3000 esterilizaciones y aumentar las campañas de desparasitaciones y vacunaciones. Como así también implementar una fuerte campaña de educación y concientización en las escuelas como se hizo el año pasado en la escuela N°159

Juntas vecinales

Durante el 2019 se renovaron 7 juntas vecinales (Bellas Vista, Bs AS, Don Bosco, Lennart Englund Malvinas, Los Sauces y Mataderos) a las cuales se les habían vencido sus mandatos y quedaron pendientes por regularizar 3 mas (Winter, Estación y Villa Ayelén) De esta manera se continúa con el firme compromiso de mantener regularizadas TODAS las juntas vecinales.

Se trabajo desde las distintas secretarias con cada presidente atendiendo las necesidades particulares de cada barrio. Cada secretaria intervino en los problemas barriales relacionadas a sus áreas, se realizaron jornadas de limpieza de barrios, asistencia social, capacitaciones del área de producción y empleo entre otras, todas ellas coordinadas en conjunto con los presidentes barriales.

Desde la secretaría de gobierno particularmente y a través de la Coordinación de juntas vecinales se mantuvo una buena relación asistiendo a cada uno en las diferentes necesidades edilicias y financieras de las mismas. Para el año en curso se propondrá avanzar en el proyecto de Ordenanza de actualización del Estatuto de la Juntas vecinales que se encuentra pendiente en el HCD.

Deptos. de Comercio, Bromatología y Transito:

Lamentablemente en nuestro país, los accidentes de tránsito son una realidad cotidiana. Constituyen la primera causa de muerte en personas menores de 35 años y la tercera sobre el total de la población, ocasionando más de 20 muertes por día.

Pero también estos accidentes son predecibles y evitables.

Por tal motivo, desde la Secretaría de Gobierno, se implementaron diversas políticas con el fin de intensificar los controles de tránsito, tendientes a prevenir accidentes viales y disminuir la tasa de siniestralidad. Las mismas se focalizaron en prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol; el uso del caso protector para los motociclistas; la utilización del cinturón de seguridad; el uso del teléfono celular al conducir, y el control de los sistemas de seguridad en los vehículos.

Principalmente se hizo hincapié en los controles de alcoholemia. Estos operativos fueron realizados por inspectores del Departamento Tránsito con la colaboración de personal de la Policía de la Provincia del Chubut, para lo cual la Municipalidad adquirió un nuevo alcoholímetro y firmó un comodato con la ANSV para la adquisición de otro, que permite no solo aumentar los controles si no hacerlos de manera simultánea en dos puntos estratégicos Los mismos fueron realizados en forma itinerante, principalmente en horario nocturno, los fines de semana y se ubicaron en las zonas consideradas de mayor riesgo. Tuvieron como objetivo reducir el riesgo que implica conducir en estado de alcoholización, que disminuye la capacidad de atención y coordinación, afecta la visión, y genera una falsa sensación de seguridad. -

Como resultado de estos controles durante el año 2019, el Departamento Tránsito y Transporte realizó la cantidad de 1.831 actas de infracción; de las cuales 247 fueron por alcoholemias positivas. -

Aparte de la sanción pecuniaria que se aplicó a los infractores por conducir en estado de alcoholización, desde el Tribunal Municipal de Faltas, también se los inhabilitó para conducir conforme lo establece la normativa legal vigente. –

Para este año esta previsto trabajar en conjunto con el HCD en el proyecto de Ordenanza de Tolerancia “0”

Desde la división de Educación Vial, se trabajo en conjunto con el Consejo Municipal de Educación en un proyecto para implementar campañas de educación vial en escuelas, jardines y en general a toda la población. Se realizaron encuestas cualitativas y cuantitativas vía redes sociales con el fin de poder cuantificar cual es el grado de desconocimiento de las leyes de tránsito a fin de orientar las campañas en ese sentido. Se grabaron spots radiales y se realizaron campañas en las calles y en las esquinas mas congestionadas. Se priorizo el trabajo sobre el peatón, y en una segunda etapa se hará sobre los conductores.

Para el 2020 se continuará trabajando en mejorar nuestra educación vial. Y que Esquel sea un ejemplo en su cultura vial.

Desde el año 2019 se han implementado controles continuos en la portada de acceso norte a nuestra ciudad, ubicada sobre la ruta Nacional Nº 259. Los mismos son llevados a cabo por inspectores del Departamento Tránsito, Comercio y Bromatología. Tienen como objetivo efectuar un control sobre los vehículos y transportes que ingresan con mercadería a nuestra Ciudad.

Desde el Departamento de Bromatología se han realizado distintos controles específicos en los distintos comercios, y se han dado charlas a los interesados sobre manipulación de alimentos y buenas prácticas de manufactura, se está trabajando en la habilitación de más cocinas comunitarias en las juntas vecinales entendiendo que es una herramienta importante para los vecinos para generar fuentes de trabajo genuino.

El Departamento de Comercio e Inspección General ha realizado en forma conjunta con la Policía de la Provincia del Chubut, inspecciones en comercios, tanto en horarios diurnos como nocturnos. –

Tierras Fiscales:

Una de las grandes problemáticas que atraviesa nuestra ciudad es la gran cantidad de ocupaciones ilegales que se vienen registrando en los últimos tiempos. Por diversos motivos, tanto económicos, falta de disponibilidad de terrenos, valores altísimos de terrenos privados, difícil acceso a las viviendas del IPV etc, varios vecinos de nuestra ciudad y en algunos casos de otras ciudades, están optando por ocupar terrenos fiscales de forma clandestina. Ocasionando con ellos no solo un delito en sí, si no innumerables problemas ya que los mismos se ubican en sectores de forestaciones comunales ocasionando serios riesgos de incendio, o en sectores cercanos al arroyo o a las laderas donde se pueden generar desmoronamientos e inundaciones etc que ponen en riesgo sus viviendas, la de vecinos y hasta sus propias vidas.

Por tal motivo se trabajó junto al Juez de faltas municipal en un proyecto de ordenanza a los efectos de tener la normativa correspondiente para poder dar una solución a esta problemática.

Por otra parte, para el 2020 se está trabajando en un nuevo loteo en el sector del barrio Matadero a fin de poder habilitar más terrenos fiscales para poder cubrir la gran demanda que hoy tenemos en la ciudad.

Se firmaron convenios con clubes de la ciudad por tierras para el desarrollo de sus actividades y un convenio con la estancia el Principio para la adquisición de tierras para la instalación de la nueva Planta de Tratamiento Cloacales.

Se está trabajando en el movimiento de suelo del loteo de Valle Chico para poder hacer entrega de los mismos a los propietarios lo antes posible.

Se continúa a su vez y en conjunto con el área de planificación de la municipalidad analizando los posibles nuevos desarrollos dentro del ejido municipal para nuevos lotes.

Sistema de Estacionamiento Medido

Se logró equilibrar financieramente al Sistema de Estacionamiento Medido de nuestra ciudad.

A su vez una de las principales funciones del Sistema es la liberación de plazas para estacionar. Con el sistema nuevo se logró este objetivo, descongestionando el tránsito en la zona céntrica, evitando que un solo vehículo permanezca más tiempo del necesario estacionado en un mismo lugar.

Se mudó la oficina de atención al público a un local más visible y de mejor acceso para los usuarios, mejorando notablemente el servicio del mismo.

Actualmente son 2500 estacionamientos por día de promedio en nuestra ciudad, teniendo más de 650 lugares habilitados para ser utilizados.

Defensa del consumidor:

Durante el 2019, la Dirección Municipal de Defensa del Consumidor recibió 988 casos entre denuncias y reclamos, teniendo como denunciantes a ciudadanos de Esquel y otras localidades

Del total, 885 casos fueron reclamos y 103 denuncias, resolviendo un 75% a favor del consumidor, mientras que el 25% restante aún se encuentra en gestión.

En cuanto a las denuncias de los 103 casos un 80% ya fueron cerrados, y el 20% se encuentra pendiente.

Sobre los rubros en los que se ha actuado, “un 24% fueron los relacionados con comercios, mientras que un 20 % son bancos y Tarjetas, un 17% telefonía, un 6% planes de autos y agencias de viajes (Turismo Estudiantil), las instancias de conciliación son tres. Una vez fracasadas estas, se eleva el expediente a la Dirección General de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Provincia de Chubut”. El 98% de los casos son de nuestra ciudad, pero se han intervenido en un 8% de denuncias originadas por nuestra vecina localidad de Trevelin, 2% de Corcovado, Lago Puelo, Alto Río Senguer, Epuyén, El Maitén, entre otras dentro de la provincia del Chubut así como de El Bolsón en la provincia de Río Negro. Y algunos casos de Capital Federal y Córdoba

Recursos Humanos

Durante los meses de Agosto y Septiembre se realizó por primera vez un programa de capacitación en conjunto con la UNPSJB para todo el personal de conducción de la Municipalidad con el objetivo de desarrollar competencias estratégicas que permitan mejorar el desempeño de los equipos de trabajo y en consecuencia el servicio que la Municipalidad brinda a la comunidad. Participaron de este programa Secretarios, Directores, Jefes de Departamento, coordinadores y supervisores.

Desde el mes de Marzo del 2019 el Departamento de sueldos paso integrar la Dirección de Recursos Humanos. Esta modificación en la estructura permitió generar una mejor sinergia entre estos equipos, facilitando y agilizando los procedimientos, permitiendo unificar documentación y mejorar la atención y el servicio a nuestros empleados.

A partir del mes de Julio se digitalizaron los recibos de haberes permitiendo generar un ahorro y optimización de los recursos tanto humanos como materiales del Municipio reduciendo el uso de papel y tinta, contribuyendo así con el proceso de modernización que lleva adelante esta gestión y el cuidado del medio ambiente.-