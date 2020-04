Flexibilización: disponen horarios y medidas de seguridad para el rubro de la construcción

De acuerdo con el Plan presentado días atrás por el Gobierno provincial, a través de una Plataforma Digital, para flexibilizar las restricciones en algunos sectores en el contexto de la pandemia por el Covid-19, el Ministerio de Seguridad de la Provincia resolvió establecer un cronograma con franjas horarias, para que los usuarios lleven a cabo sus actividades comerciales, exceptuándolos de la prohibición de circular mientras se encuentre vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El rubro de Obras de Infraestructura, tanto públicas como privadas, podrán retomar los trabajos a partir del lunes, 13 de abril, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, al igual que los comercios de venta de insumos y materiales para proveer a particular y obras en general, estos podrán vender sus productos vía online, telefónicamente o a través de la atención personalizada. Los trabajadores de estas áreas deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios consignados en la franja horaria.

Con el fin de minimizar los riesgos de propagación del virus Covid-19, todas las personas involucradas en las obras deberán cumplir con el protocolo de seguridad para Obras de Infraestructura. Teniendo siempre en cuenta que la higiene de manos es la principal medida preventiva para evitar la transmisión del coronavirus.

Asimismo, se recuerda que los ciudadanos deberán ingresar a la página web: tecuidamos.chubut.gov.ar, al fin de ser parte de la nómina de proveedores. Se trata del espacio virtual en el que los usuarios podrán obtener un permiso de circulación, ajustándose a parámetros de seguridad y franjas horarias de acuerdo con la actividad a desarrollar.

Lavado de manos en el trabajo

La higienización de manos en el trabajo se debe hacer luego de realizar una actividad sin guantes; antes y después de manipular alimentos; antes y después de manipular residuos, y después de tocar superficies publicas sin guantes (maquinas, herramientas, etc.).

Asimismo, las manos deben protegerse siempre con guantes, se recomienda que sean descartables y no deben reutilizarse. El procedimiento seguro para el retiro de guantes comprende principalmente que el trabajador no toque las partes sucias del mismo.

Además, se recuerda que se debe evitar compartir elementos de uso personal; mantener distancias mínimas de 1.50 metros con cualquier persona; no tocarse los ojos, nariz y boca; tener las uñas cortas y evitar el uso de anillos y pulseras; higienizar picaportes, y otros; y cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable.

Uso de elementos de protección personal

Con respecto al uso de elementos de protección personal (EPP), es importante destacar que los mismos son individuales y no deben compartirse, por otro lado, cualquier elemento que no esté en condiciones adecuadas no podrá ser utilizado.

Los elementos de protección deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda causar exposición, y ser retirados después de estar fuera de la zona de exposición. Antes de la colocación de estos elementos es necesario lavarse las manos y tener en cuenta que los EPP descartables no pueden reutilizarse, y tienen que ser colocados en contenedores adecuados e identificados.

El tipo de barbijo y/o equipos de protección respiratoria serán definidos por el responsable de salud y seguridad de la empresa y según el agente de riesgo presente en el ambiente de trabajo.

En cuanto a la ropa de protección, esta debe ser resistente a la penetración de microorganismos, en tanto, la ropa de protección biológica utilizada en presencia de riesgos químicos y biológicos se debe desechar.

Asimismo, se señala que la ropa que es reutilizable (mamelucos, guardapolvos, etc.) no se puede utilizar fuera del ámbito laboral.

Protección facial y limpieza de espacios comunes

La protección ocular y facial se utilizará cuando haya riesgo al cuerpo por medio de los ojos, nariz y boca de un agente biológico, a partir de salpicaduras de materiales, gases, vapores, gotas y secreciones.

Con respecto a la limpieza, los lugares de trabajos se deberán mantener siempre limpios y ordenados, además de ventilar constantemente los ambientes.

La empresa debe organizar cuadrillas de trabajo para la limpieza permanente de superficies comunes, antes y después de realizar las actividades, se recomienda utilizar productos como alcohol al 70%, lavandina, etc.