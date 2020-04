Trabajadores de estética piden retomar su actividad: "No se nos tiene en cuenta"

León Crespo y Marcos González dieron detalles de la situación que atraviesan barberos y peluqueros, entre otros rubros. Reclamaron que no tienen respuestas y han recibido información cruzada y errónea.

La Agrupación de Barberos y Peluqueros de Esquel reclamó ante el municipio alguna respuesta para poder retomar la actividad. "No se nos tiene en cuenta en ningún tipo de solución, ni en ningún proyecto", aseguró León Crespo. "Hace un mes no podemos abrir y no hay ninguna asistencia", reclamó.

El 8 de abril presentaron una nota en el COEM y todavía aguardan por su contestación. "Se nos pasan los días, hay alquileres que pagar, vivir el día a día y los trabajadores de la estética no están teniendo respuesta", relató.

Propusieron atender por turnos con espacios de una hora entre sí para evitar que se amontone gente adentro y afuera de los locales y tomar medidas de limpieza y protección. También ofrecieron adoptar el sistema de atención por terminación de DNI.

Marcos González, por su parte, contó que tramitó a través de la web el permiso, consultó si era válido para abrir su comercio y le respondieron que sí. Sin embargo, ayer abrió y la policía lo obligó a cerrarlo con el argumento de que la autorización no correspondía.

Señaló que otros trabajadores tuvieron problemas similares y no les dan una respuesta concluyente, dado que además las vías de comunicación "están colapsadas".