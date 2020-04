Plantean flexibilizar los controles entre Esquel y Trevelin pero que sean más duros en los accesos

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, viajó ayer a Rawson para reunirse con el gobernador, Mariano Arcioni, y mandatarios de las localidades más representativas de cada región. "No estábamos todos los intendentes porque la idea es que no hubiera tanta gente", explicó Ongarato, quien además remarcó que informó a Héctor 'Cano' Ingram sobre el resultado de las conversaciones.

"Acordamos modificar algunas de las cuestiones que hoy están vigentes teniendo en cuenta el funcionamiento de cada ciudad. No es igual para todos, tiene que ver con la forma de moverse en cada localidad", precisó el intendente esquelense. A pesar de que algunas cosas puedan flexibilizarse "todos coincidimos en que no vamos a perder de vista que estamos cuidando a nuestra población con todas estas medidas".

"Muchas de las medidas producen problemas en la actividad diaria de los vecinos pero se hacen con el objetivo de cuidar la salud de cada uno de nosotros".

Previa charla con Ingram, Ongarato propuso en Rawson una mayor libertad para transitar entre Esquel y Trevelin. "Pedimos que mientras no tengamos casos de coronavirus en nuestras ciudades se puedan flexibilizar estos controles reforzando los que se hacen en todos los accesos", puntualizó. "Sostenemos que esos controles hay que seguirlos con mucha rigurosidad", subrayó el jefe de Estado de nuestra ciudad.

"El control fundamentalmente de aquellos vehículos que vienen de provincias donde hay circulación del virus para evitar que si fueran positivos contagien a alguien aquí".

"Vamos a tener una reunión para ver cómo controlar mejor estos aspectos y no otros que no tienen tanta incidencia al no contar con circulación del virus en nuestras ciudades", prosiguió el mandatario municipal, quien además indicó que solicitó que Esquel quede afuera del cronograma de compras en supermercados por número de documento. "No vemos beneficios palpables en nuestra ciudad y sí muchos inconvenientes para la gente", justificó.

En este marco, el objetivo es que los agentes de policía abocados a verificar que los ciudadanos hagan sus compras respetando el actual cronograma puedan dedicarse, por ejemplo, a ordenar las filas de los lugares donde se produce concentración de personas.