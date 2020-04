Puratich: "La estrategia diseñada es la correcta, le pedimos a todos que la respeten y tengan paciencia"

El ministro de Salud provincial elogió el trabajo del Área Programática y el HZE, y pidió a los chubutenses que están afuera "no organizar viajes sin consensuar con la provincia".

El ministro de Salud provincial, Fabián Puratich, habló de varios temas desde el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal. Por un lado, el funcionario destacó que el laboratorio del Hospital Zonal de Esquel "ya está preparado para hacer las determinaciones de coronavirus", al tiempo que elogió el trabajo del personal del Área Programática y el HZE.

También fue consultado por el reclamo de enfermeras de pediatría del nosocomio público. Al respecto, señaló: "Estuvimos en contacto con el jefe de pediatría. Todo el equipamiento se ha distribuido y hay equipos de protección disponibles para todo el personal". "Se está trabajando en la infraestructura y se va a consensuar con referentes de infectología y epidemiología para ver si la reforma es factible", puntualizó.

Dejó en claro una vez más que tener un caso positivo en la provincia no cambió el mecanismo de trabajo que venían llevando adelante: "Con las medidas sanitarias buscábamos que si aparecía un caso positivo sea entre las personas que tenían que cumplir el aislamiento obligatorio. Ese objetivo se ha cumplido".

Por otro lado, a raíz del colectivo que llegó de Córdoba sin coordinar con las autoridades y por eso tuvo problemas para ingresar a Chubut, Puratich pidió que se respeten las medidas establecidas. "Hay muchas personas que tienen el deseo de volver a la provincia. Nosotros tratamos de ser lo más organizados y no porque queramos poner trabas, porque entendemos y sabemos que es importante que puedan volver, sino porque lo queremos hacer de la forma ordenada y prolija para no poner en riesgo al resto de la sociedad", subrayó.

"No generemos viajes sin consensuarlos con la provincia porque el trabajo que hicimos hasta ahora nos llevó a estar más de 30 días sin casos positivos", pidió el titular de la cartera sanitaria y justificó que solo de esa manera se pueden garantizar las condiciones de salubridad correspondientes. "La estrategia diseñada es la correcta, le pedimos a todos que la respeten y tengan paciencia porque sabemos de la necesidad, la entendemos y vamos a dar una respuesta en el tiempo que se pueda dar", enfatizó.

"Fuera de la provincia hay alrededor de 4000 personas. La estrategia de reingreso es bastante compleja porque no hay medios de transporte, y cada medio de transporte es complejo porque los choferes que van a buscar a alguien después deben cumplir la cuarentena, no pueden seguir yendo a buscar personas".

En este sentido, sería más sencillo que los traslados fueran en avión: "Estamos viendo de que se pueda habilitar algún transporte aéreo a cargo de las personas que necesitan viajar y que a nosotros nos simplificaría el tema de que en el origen y en la recepción todas las medidas se adopten de la mejor manera".

Por último, reiteró que el tapabocas "sigue siendo una recomendación más que no reemplaza a todas las demás medidas de higiene y protección, lo mismo que la cuarentena". "Muchas personas han creído que usando tapabocas pueden hacer cualquier actividad y no es así. El tapabocas evita que contagiemos pero no nos evita a nosotros enfermarnos", indicó Puratich.