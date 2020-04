Austin: "Es muy triste lo que tuvimos que vivir por parte de los bloques minoritarios"

Los bloques opositores no dieron quórum y la sesión especial no se pudo llevar a cabo el viernes a la tarde. Ante la situación, el concejal Diego Austin dio su punto de vista sobre lo acontecido.

"Venimos a trabajar como lo hacemos normalmente y teníamos varios puntos, ratificaciones de convenio y del artículo tres que fue vetado. Esta desilusión que uno se lleva, estamos en una situación atípica y desesperante para algunos vecinos que la están pasando muy mal. En estos conflictos es donde vemos la orientación que tiene cada una de las personas. Estamos acá para ayudar y generar soluciones", destacó Austin.

Por otra parte, el concejal agregó que se iba a tratar sobre tablas el proyecto de ayuda a los comerciantes y también respondió a algunas críticas de la oposición sobre su presencia en el Concejo: "Sufrí la acusación de no venir a trabajar. Quiero aclarar que en el receso del concejo fue cuando tuve una complicación con mi madre. En ese momento no teníamos un suplente y tuve que ausentarme de algunas comisiones que se hicieron. Muchas veces, lo único que falta hacer es mirar quién lo dice, cómo lo dice y por qué lo dice para conocer quién es cada uno".

"Quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Veníamos a una sesión para tratar de generar soluciones y tuvimos conflicto con la oposición. No es momento de hacer política ni campaña. Fue muy triste lo que tuvimos que vivir por parte de los bloques minoritarios".

El concejal Austin explicó las desprolijidades que hubo: "Irregularidades no hay. hubo diesprolijidades porque estamos sin personal y se sobreentiende. El vecino en sí entiende que no está pudiendo presentar absolutamente nada y no hay funcionamiento de comisiones. La comunicación es fluida y tanto oficialismo como oposición así que todos tenemos conocimiento".