Lomagno se expresó sobre la llegada de estudiantes desde Córdoba

Jorge Lomagno, nos envía su punto de vista sobre un tema que hizo ruido en las últimas horas en la cordillera; la llegada de estudiantes desde Córdoba, a las localidades de Esquel y Trevelin.

Creo que todos en esta sociedad debemos estar del mismo lado, del lado de una vida justa, del respeto a todos y en donde la sociedad esté por encima de los intereses personales. Si uno está en una provincia con contagio, y quiere ir a una que hasta ese día no tiene, y no puede estar seguro de no haberse contagiado, sabe a qué está exponiendo a la sociedad a dónde quiere ir. Si igual decide ir es porque le importa más sus intereses que el bienestar de esa sociedad

Sobre los estudiantes que vinieron esta semana de Córdoba creo que hay dos formas de analizar si hicieron bien o se equivocaron: Desde lo legal, y desde lo ético.. Desde lo legal pensemos en el único infectado de Chubut, en Comodoro Rivadavia: Al decir del Ministro Puratich este señor desde que volvió a la provincia desde Brasil hizo todo bien según lo que se le exige. Y a pesar de ello casi hace un desastre en la localidad de Sarmiento. Y sobre los principios, creo que cuando el cinto aprieta, es cuando aparecen los principios, si es que están.

Todos estamos en cuarentena para preservar la salud de la sociedad, y cada uno acepta el lugar y forma en que le toco. Hay excepciones pero por casos de fuerza mayor. Estar solo en un departamento no me parece que lo sea.

Disculpen mi desconfianza pero nadie puede asegurarme que en 5 o 10 días alguno de estos estudiantes presente contagio. Y en ese caso cuantas personas podrían haberse contagiado hasta que aparecieran los síntomas? Cuarentena en su casa no garantiza que quienes comparten esa casa no toquen un picaporte o crucen aliento y luego salgan de compras. En una nota de un estudiante anónimo en este mismo medio esta persona afirma que los estudiantes que llegaron esta semana a Esquel y Trevelin desde Córdoba hicieron todo bien. Quien lo dice es un poco irresponsable en afirmar algo que el no vio porque no estuvo. Le dijo un amigo no es suficiente. Aquí no se trata de ser buen amigo. Muere gente y entonces la responsabilidad está por encima de todo.

En todo caso creo que estamos en algo muy serio que requiere de nuestra máxima responsabilidad. Y esto debe estar por encima de nuestra comodidad.

Y por ultimo , si el Gobierno de Chubut decide permitir la entrada de personas que vienen de zonas de contagio, le debemos pedir que arbitre las medidas para asegurar que estas personas estén profesionalmente aisladas durante el tiempo necesario, para que no ocurra lo mismo que con el Señor de Comodoro Rivadavia.

Atentamente

Jorge Lomagno