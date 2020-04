Grazzini declaró que hay "aglomeraciones" de la gente que va a buscar a sus familiares

El ministro de Gobierno, José Grazzini, dijo que la provincia recibió la propuesta emitida por el gobierno nacional respecto a los rubros que se podrán habilitar, además de la respuesta a la propuesta enviada por provincia.

“Estamos terminando de evaluar cuál se puede implementar en forma directa”, expresó. La idea es seguir administrando la cuarentena de manera ordenada.

“Ha caído muy bien dentro del ámbito nacional la propuesta que elevó Chubut en cuanto a la administración de la cuarentena en los diferentes pueblos y ciudades chicas de nuestra provincia”, comentó Grazzini. Se hará un plan de ingreso y egreso para estas localidades. “Hemos sido una de las provincias que mejor plan elaborado ha presentado”.

Además, sobre las personas que intentan volver a sus domicilios, pidieron paciencia: “Estamos con una aglomeración de, aproximadamente, casi tres cuadras en Arroyo Verde, de la gente que ha salido a buscar a sus familiares y los que están regresando, así que lo vamos a hacer ordenadamente”, aclaró. “Cada una de las personas que tenga que ingresar va a ingresar a la provincia”.

Para entrar, se toman los datos personales, se firman declaraciones juradas, se realiza la revisión médica y se informa a cada una de las personas dónde deben hacer la cuarentena, ya que cualquiera que haya salido de la provincia a buscar a un familiar o el familiar que esté regresando deberá cumplir con el aislamiento total durante el periodo recomendado.

El ministro de Salud aclaró, además, que, para volver, deben darse ciertas condiciones: en principio, la persona que llegue debe tener su propia habitación, estar solo y no tener contacto con los demás familiares. Se implementó, incluso, el uso de cubreboca y nariz, además del distanciamiento social, dentro del propio domicilio. "Las personas que no puedan cumplir la cuarentena dentro de su domicilio porque no estén dadas las condiciones la tendrán que cumplir en el lugar adecuado. Eso es muy importante saberlo".